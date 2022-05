2/10 ©Getty

2. TROFEO BORG WARNER: Borg Warner è una famosa azienda produttrice di componenti per automobili. Dal 1936 dà il nome al trofeo, edizione in cui Louis Meyer divenne il primo pilota a vincere la terza Indy500. Viste le dimensioni (163 cm per 69 kg) il trofeo viene conservato nel museo di Indy ed al vincitore viene consegnato il Baby Borg, replica in miniatura istituita nel 1988 (vittoria di Rick Mears). Borg Warner è l’azienda che fornisce le turbine alle IndyCar.