Conto alla rovescia per il debutto Ferrari in Classe Hypercar. Il 10 giugno 1973 l’ultima volta, ora c'è il primo teaser sul design del progetto che Maranello schiererà a Le Mans nel 2023, nell'edizione numero cento della classicissima. La vettura inizierà nelle prossime settimane i primi test di sviluppo

E' solo una prima immagine, ma basta a far capire che quacosa di grande sta per accadere. E il conto alla rovescia è iniziato: la Ferrari LMH è pronta a tornare alla 24 Ore di Le Mans e lo farà dal 2023. Intanto, è stato mostrato il primo teaser sul design del progetto che Maranello schiererà in quella occasione.