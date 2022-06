Nel fine settimana i protagonisti della IndyCar Series correranno nel mitico e ostico circuito di Road America, scenario dell’ottavo round del campionato 2022. Sabato 11 giugno prove libere alle 16:45 e qualifiche alle 19:45 mentre domenica 12 gara alle 18:30. Da non perdere la diretta su Sky INDYCAR, TUTTE LE NEWS Condividi

L’ultima gara prima della pausa estiva porta piloti e squadre della IndyCar Series a correre la 33esima edizione del GP di Road America, storico evento svolto nella pista di Elkhart Lake (Winsconsin), la più lunga del calendario. Il circuito, infatti, è composto da quattordici curve che messe insieme portano la lunghezza a 6,5 km. Questa distanza si dovrà percorrere per 55 giri e la bandiera a scacchi sarà esposta dopo 355 km di gara. Iconiche e provanti sono le curve Carousel e Kink, due curve a destra consecutive da percorrere ad alta velocità media senza margine di errore.

Essendo l’ultimo evento prima della pausa di tre settimane, il GP di Road America sarà fondamentale per andare in “vacanza” forti della miglior posizione possibile in campionato.

La classifica piloti alla vigilia del GP di Road America Ad aggiungersi alla spettacolarità del tracciato troviamo una situazione in classifica molto combattuta. Grazie al successo di Detroit Will Power raggiunge Elkhart Lake in prima posizione con 3 punti di vantaggio su Marcus Ericsson, 12 su O’Ward e 14 su Palou. Lo scarto diventa più ampio da Newgarden (47 punti da Power) ma il sistema di punteggio della serie lascia spazio a rapidi cambi di fronte, come confermato dalle prime sette gare stagionali. A proposito di equilibrio, facciamo notare che su sette qualifiche svolte altrettanti piloti siano partiti in Pole Position, solo Newgarden abbia vinto più di una gara e che l’unico ad aver trionfato partendo dalla prima posizione sia stato Scott McLaughlin (GP St. Petersburg).

Torna Ilott, prima gara per Paretta Autosport Per quanto riguarda le novità Callum Ilott sarà nuovamente alla guida della Dallara-Chevrolet del team Juncos dopo aver lasciato spazio a Santino Ferrucci nel GP di Detroit. Ilott, infatti, ha risolto l’infortunio alla mano destra rimediato nel corso della Indy500 ed è pronto a correre per la prima volta a Road America. Inoltre, la griglia sarà arricchita dalla presenza di Paretta Autosport, squadra tutta al femminile diretta da Beth Paretta (personalità di spicco nel mondo dell’automotive) rappresentata sul tracciato da Simona De Silvestro. Il team, al debutto nella Indy500 2021, è sostenuto tecnicamente da Ed Carpenter Racing mentre la macchina è spinta del V6 biturbo 2200cc fornito da Chevrolet. A proposito di macchina, Paretta Autosport utilizzerà la monoposto #33 guidata da Ed Carpenter nella Indianapolis 500 e correrà anche in Ohio e a Nashville.

Le statistiche di Road America Passando ai numeri sono tre i piloti ad aver totalizzato il numero di vittorie più alto nella storia del GP di Road America. Parliamo di Mario Andretti, suo figlio Michael e Emerson Fittipaldi, tutti a quota tre successi. Tra i piloti in attività il più vincente è Scott Dixon, entrato in Victory Lane due volte, ma segnaliamo anche le vittorie di Will Power, Josef Newgarden, Alexander Rossi, Felix Rosenqvist e Alex Palou. Spostandoci sulle squadre primeggia Newman/Haas Racing con dieci trionfi, squadra seguita a ruota da Chip Ganassi Racing (6), Team Penske (5) e Andretti Autosport, transitata sotto la bandiera a scacchi per prima in quattro edizioni, le prime tre sotto denominazione Team Green. Nella lotta per la Pole Position il più forte di sempre è, al momento, Danny Sullivan con quattro Pole Position ottenute tra l’85 ed il ’90. Sono invece cinque i piloti in attività ad aver ottenuto il miglior tempo in qualifica: Newgarden (a quota tre) è seguito da Power, Castroneves, Herta e O’Ward, tutti con una Pole. Chiudendo il capitolo statistiche menzioniamo le tredici partenze dal palo firmate Penske, la miglior formazione nel giro secco.