1/12 FOTO da @OfficialWRC - Twitter

ll WRC è in Kenya per l’avventura Safari! Una gara a dir poco leggendaria, una sfida unica, in un contesto selvaggio. Tante insidie, tra queste ci sono i tratti con fondo duro e roccioso che si alterneranno a quelli morbidi e sabbiosi. Sono i cosidetti "fesh-fesh". L’evento più affascinante del Mondiale Rally live su Sky Sport, qui vi spieghiamo il percorso in dieci punti.