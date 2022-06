Così come già in Sardegna, anche in Kenya gli avversari di Kalle Rovanpera hanno fatto tutto loro, uscendo di scena a uno a uno, spianando la strada al giovane finlandese che nel Rally Safari ha fatto persino meglio che nella tappa italiana, addirittura vincendo a mani basse e senza mai correre rischi. Un trionfo di squadra delle Toyota, che hanno occupato i primi quattro posti della classifica finale, ma soprattutto un trionfo per il baby fenomeno leader del campionato, che adesso è primo con un vantaggio abissale nei confronti degli inseguitori. Rovanpera ha messo in campo tutto il suo talento e la sua freddezza nella tre giorni kenyota, mentre imprevisti tecnici, ambientali ed errori di guida mettevano via via fuori gioco prima due mostri sacri come Loeb e Ogier (17 titoli mondiali in due), poi Evans, quindi Tanak (anche lui iridato) e infine Neuville (abbonato alla malasorte). Dopo appena 6 delle tredici gare previste in calendario, fra Rovanpera e la Hyundai di Neuville (primo inseguitore) ci sono già 65 punti di distacco. Come dire che Kalle potrebbe persino permettersi il lusso di non conquistare punti per tre appuntamenti consecutivi, pur continuando a mantenere la leadership di un campionato –il primo dell’era ibrida- che appare sempre più un affare tutto suo, se non addirittura il primo mattoncino di un nuovo ciclo che Rovanpera potrebbe aprire.