Portimao, gara 2 a Bendsneyder e Fernandez

Gara 2 di Supersport 300 va a Fernandez, con Garcia e Torres ancora 2° e 3°

Bo Bendsneyder coglie tutti di sorpresa e conquista la vittoria di Gara 2 a Portimao, la sua prima nella classe Supersport. Il suo score è importante: in sole otto gare ha conquistato quattro podi, di cui uno sul gradino più alto. Complice la caduta di Can Oncu mentre si trovava in testa, l'olandese ha potuto completare la sua rimonta nel migliore dei modi dopo una brutta partenza, superando Stefano Manzi e scappando via. Bendsneyder riporta così al successo la MV Agusta del team Reparto Corse.

Il secondo posto di Manzi è comunque positivo per la sua classifica, che continua a comandare davanti a Tom Booth-Amos, terzo in Gara 2. Lucas Mahias chiude quarto dopo aver combattuto con Manzi per buona parte della gara; il francese ha preceduto il connazionale Valentin Debise e Jeremy Alcoba, con Jaume Masià settimo davanti a Marcel Schroetter. Nona piazza per Leonardo Taccini, che ha la meglio su Philipp Oettl nelle fasi finali. Va a punti anche Filippo Farioli, tredicesimo, mentre cade Federico Caricasulo.