Il Fanatec GTWC Europe a Misano. Il WRT fa la voce grossa in Gara-1, con il dominio Weerts-Vanthoor che centrano pole e vittoria. Marciello limita i danni e chiude secondo, sabato complicato per Rossi. Domenica Gara-2 su Sky Sport Action alle 21

Un intenso sabato a Misano, dove il Fanatec GTWC Europe è sceso in pista per qualifica 1 e gara 1. Il dominio WRT #32 si replica dopo lo scorso anno, con una netta dimostrazione di forza di Weerts e Vanthoor che dominano il round 1 prendendosi pole e vittoria. Una gara mai messa in discussione sin dallo start che ha visto i campioni in carica scappare via. Ha provato invece a limitare i danni, Raffaele Marciello, che ha chiuso secondo dimostrando come al solito un gran passo dal punto di vista di velocità assoluta. La terza posizione in griglia del compagno di squadra Bogulawskiy ha permesso all’AKKODIS ASP Team di portare a casa il miglior risultato raggiungibile oggi, limitando così la perdita dei punti dal WRT e lasciando il discorso campionato del tutto aperto.

Difficoltà invece per la coppia Patrese-Drudi, che non è riuscita a concretizzare una splendida qualifica, chiudendo fuori dalla zona punti in undicesima posizione. Sabato complicato per Valentino Rossi, che ha chiuso con uno "0" la prima gara sulle 4 ruote sul circuito di casa. Uno stint che ha visto il pilota di casa recuperare fino alla tredicesima posizione, salvo poi dover vedere il suo compagno di squadra Frédéric Vervisch costretto al ritiro per un problema legato a un piccolo tamponamento precedente.