Il matrimonio continua, nella speranza che possa portare nuovi trionfi. Jonathan Rea, 35 anni, 6 volte campione del mondo Superbike, rinnova per altre due stagioni con Kawasaki. L'annuncio attraverso i canali social del team giapponese. Un legame che dunque si rafforza, pronto a nuove sfide. Il sodalizio, iniziato nel 2015, ha portato successi e numeri straordinari in serie: oltre ai sei titoli consecutivi (2015-2020), 102 vittorie, 186 podi, 88 giri veloci e 3.950 punti conquistati. Dopo il filotto interrotto da Razgatlioglu nel 2021, quest'anno Rea insegue il settimo titolo in carriera: attualmente è al secondo posto in classifica con 229 punti, dietro ad Alvaro Bautista (246 punti).