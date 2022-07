La tredicesima qualifica della stagione IndyCar 2022 va tra le mani di Felix Rosenqvist, alla terza pole position in carriera ed alla seconda in campionato. Lo svedese di Arrow McLaren SP batte il futuro pilota McLaren Alexander Rossi, 2° davanti a Pato O’Ward, il primo tra i piloti in lotta per il titolo. O’Ward precede Will Power, che stavolta non è riuscito a far valere il suo storico strapotere nel circuito permanente di Indianapolis. Power può comunque ritenersi soddisfatto, soprattutto perché Marcus Ericsson – leader del campionato – partirà in ultima posizione a causa di un problema tecnico. Occasione questa che anche Newgarden non dovrà mancare: il bi-campione IndyCar ha superato le due visite mediche richieste dopo lo svenimento in Iowa e partendo dal 5° posto potrà tentare l’attacco al primo posto in campionato già nella gara di domani. Dietro al pilota del Tennessee troviamo la sorpresa delle qualifiche, Christian Lundgaard: il danese ha impressionato chiudendo la Fast6 con un tempo più lento di un solo decimo rispetto al secondo classificato.

