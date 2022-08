Si è conclusa la 74esima edizione della 24h di Spa all’interno dell’università dell’automobilismo con Raffaele Marciello a tagliare il traguardo per primo dopo esattamente 536 giri, 24 ore, 36 secondi e 729 millesimi. Un trionfo strameritato, quello dell’italo-svizzero, di forza, grinta e dedizione, arrivato finalmente dopo la terza pole position consecutiva, rompendo così la maledizione che vedeva non vincente il Poleman da 8 edizioni consecutive. Una gara, quella di tutto l’equipaggio Mercedes-AMG del team Akkodis Asp #88 composto da Gounoun-Marciello-Juncadella, praticamente perfetta, senza errori, sbavature o strategie sbagliate, con un ritmo forsennato impresso per tutta la durata della giornata. A provare a tener testa alla stella a tre punte ci ha provato soprattutto BMW ROWE Racing #50, con una gara di carattere e che fino alla foratura della posteriore a circa 2 ore dalla fine, vedeva la scuderia bavarese in lotta per la vittoria. Qualche errore e qualche sfortuna di troppo invece per la Ferrari Iron lynx #71 con Fuoco-Rigon-Serra vittime di un Drive Trough per infrazione del regime di Full Course Yellow che a metà gara ha aperto il distacco dai primi in modo irreparabile e con un passo che però, a detta dei piloti, non era forte come le due scuderie tedesche. Soddisfazione che rimane però nella scuderia del Cavallino Rampante, grazie alla pagina di storia scritta dall’Iron Dames #83, equipaggio interamente femminile, vincitore assoluto nella categoria Gold. Ferrari che conquista anche la categoria Pro-Am con AF Corse #52 guidata da Costantini-Bertolini-Rovera-Machiels. WRT #30 che vince la categoria Silver, mentre Mercedes-AMG #20 del SPS Automotive Performance Motorsport vince la categoria Bronze.