Dopo 1.143 giorni e 49 gare di attesa Alexander Rossi torna in Victory Lane vincendo il Gallagher GP ad Indianapolis. Alle ultime gare con Andretti prima di passare a McLaren SP, Rossi conquista l’ottava vittoria in IndyCar Series ed esce da un periodo critico culminato con l’addio alla squadra diretta da Michael Andretti, vicina ad una doppietta poi sfumata a causa del ritiro di Colton Herta (problema al cambio), leader della corsa fino al 41° giro. Rossi taglia il traguardo di fronte all’esordiente Christian Lundgaard, autore di una gara magistrale grazie alla quale ottiene il primo podio in IndyCar, nonché il primo in stagione per Rahal Letterman Lanigan Racing. Il danese, che ha debuttato proprio a Indianapolis nel 2021, ha tenuto a bada Will Power per tutta la seconda metà di gara con il pilota del Team Penske protagonista di un’ottima rimonta. Power, infatti, si è toccato con O’Ward alla prima variante del giro iniziale ed insieme al messicano è sceso in fondo alla classifica. Grazie ad un buon ritmo e alle due caution l’australiano è tornato in lotta per il podio e grazie al 3° posto sale al comando della classifica piloti. Rimonta esaltante anche per Scott McLaughlin, scattato dal 14° posto e 4° sotto la bandiera a scacchi. Il "kiwi" ha guadagnato molto terreno allungando il primo stint, fase della gara in cui ha recuperato numerose posizioni sfruttando la pista libera. McLaughlin ha così preceduto il compagno di squadra Josef Newgarden, 5° e tutto sommato soddisfatto della propria prestazione considerando i dubbi sulla tenuta fisica dopo il mancamento dell’Iowa. Solido il Gran Premio di Rinus VeeKay, partito in 8^casella e giunto sul traguardo al 6° posto approfittando prima del ritiro di Herta e poi dell’incidente occorso a O’Ward in partenza. L’olandese ha tenuto dietro Graham Rahal, ancora una volta capace di recuperare posizioni nel corso della gara, iniziata al 14° posto. Il figlio d’arte ha completato il tredicesimo round stagionale davanti a Scott Dixon - partito addirittura 20° - ed al poleman Felix Rosenqvist, in sofferenza nella gestione del primo stint corso con gomme dure. Dietro a Rosenqvist compare la figura di Alex Palou, 10°, in difficoltà quando per il secondo stint ha optato per un treno di pneumatici morbidi usati.