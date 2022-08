La terra dei finlandesi volanti riabbraccia la sua stella più luminosa, Kalle Rovanpera, capace di 5 vittorie nelle prime 7 gare della stagione, in una edizione che segna il debutto delle Rally1 a propulsione ibrida sugli sterrati più iconici della specialità. Da oggi, giovedì 4 agosto a domenica 7, appuntamento su Sky Sport Action Condividi

Per la prima volta dopo sette decenni di storia, il Rally di Finlandia è pronto a vivere il debutto delle vetture ibride sulle sue splendide prove speciali. Lo fa con un percorso rinnovato per il 50% rispetto allo scorso anno e con il 10% di tratti cronometrati totalmente inediti. Qui Rovanpera è di casa e questa potrebbe essere un’importante arma nelle mani del leader del campionato per mantenere (o rafforzare) un gap nella classifica piloti che è già enorme (83 punti sul primo inseguitore Thierry Neuville). A casa non ha mai vinto, ma lo strapotere dimostrato da Kalle sin qui lascia pensare che quest’anno la chance ci sia, nonostante la logica faccia propendere per una gara più strategica che aggressiva. "Se penso al titolo? Quando hai così tanti punti di vantaggio in classifica è ovvio che si inizi a pensare al titolo. Ora dobbiamo essere intelligenti e portare a casa i punti necessari per assicurarci il campionato", ha dichiarato alla vigilia il ventunenne finlandese. La logica, appunto. Il rischio invece è che Rovanpera affronti la gara con troppo cuore e poca testa, sull’onda dell’entusiasmo dei connazionali che da ormai vent’anni aspettano che il campionato del mondo rally torni nelle mani di un pilota finlandese. Toccherà a lui saper gestire le emozioni e dimostrare ancora una volta che la sua forza non sta solo nel piede destro ma anche nella testa.

Regno Toyota Dal suo ritorno in pianta stabile nel WRC, Toyota ha sempre vinto il Rally di Finlandia: con Lappi nel 2017, Tanak nel 2018 e 2019, Evans nel 2021. Un risultato incredibile, che ruota intorno alla città Jyväskylä, non solo centro nevralgico del rally ma anche quartier generale del Toyota Gazoo Racing WRT. La Yaris WRC Plus prima, e la Rally1 ora, sono infatti nate sulle strade finlandesi rendendo le armi da rally della Casa nipponica praticamente invincibili nella terra dalla bandiera con la croce blu. Un dato non trascurabile che accresce ulteriormente i favori del pronostico per le tre frecce principali nell’arco di Toyota: Rovanpera, Evans e Lappi. Del primo abbiamo già parlato e, alla luce di quanto fatto vedere in questa stagione, rientra d’ufficio tra i potenziali vincitori della gara nonostante l’handicap di dover aprire la strada nella prima tappa. Al contrario, gli altri due saranno avvantaggiati dalla posizione di partenza il venerdì ed hanno già dimostrato di sapere come si vince sugli iconici sterrati scandinavi. Gli unici che hanno il curriculum per poter tentare di rovinare la festa nipponica sono Tanak e Breen. Nelle ultime tre edizioni del Rally di Finlandia, l’estone ha l’invidiabile score di due vittorie ed un secondo posto ma deve ancora fare i conti con una i20 davvero lontana dalle aspettative. L’irlandese ritrova le strade che più conosce tra quelle a calendario e che gli hanno già regalato due podi in passato: terzo nel 2016 con Citroen, terzo lo scorso anno con Hyundai. Al contrario di Tanak, Breen può farsi forte delle prestazioni della sua Puma Rally1 e tentare di acciuffare la prima vittoria in carriera.

Pronti al decollo Soprannominato "Gran Premio di Finlandia" per sottolineare quanto siano veloci le sue strade (non a caso 9 dei 10 rally WRC più veloci si sono svolti qui), il Rally di Finlandia è famoso per i suoi innumerevoli dossi che consentono ai protagonisti di esibirsi in salti incredibili (lunghi anche varie decine di metri): "quando sei alla partenza di una prova speciale in Finlandia hai una strana sensazione, perché sai che passerai un sacco di tempo in volo", ha raccontato il pilota Ford M-Sport Adrien Fourmaux. "Non è così semplice guidare su queste strade", ha aggiunto Ott Tanak. “Sono molto divertenti ma allo stesso tempo devi avere molto rispetto della loro configurazione. Devi avere un’incredibile fiducia nelle tue capacità ed un grande feeling con la vettura per riuscire ad essere veramente veloce". Non a caso è uno dei rally più difficili anche per i copiloti, poiché le alte velocità richiedono una costante e precisa trasmissione delle informazioni. Le note devono essere perfette, anche perché i salti ciechi spesso nascondono delle curve insidiose ed è fondamentale posizionare correttamente l'auto prima del decollo per garantire la massima velocità in curva. Sarà inoltre fondamentale adattarsi ai cambi di grip in caso di meteo instabile. Queste strade a fondo compatto possono offrire un'aderenza eccezionale sull’asciutto ma diventare estremamente scivolose in caso di bagnato.