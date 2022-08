Il 32enne pilota inglese, caduto nella seconda sessione di prove libere sul circuito di Suzuka, è stato trasportato in elicottero in ospedale in gravi condizioni. Secondo l'agenzia Kyodo News, il pilota della Honda del team FCC TSR France sarebbe in coma

Grave incidente alla 8 ore di Suzuka, uno degli eventi più importanti del campionato mondiale Endurance (EWC). Nel corso della seconda sessione di prove libere sul circuito giapponese Gino Rea, 32enne pilota britannico in sella alla Honda del team FCC TSR France, è stato disarcionato dal suo mezzo alla Triangle Chicane, la stessa del terribile incidente di Daijiro Kato nel 2003 (il pilota nipponico morì poi in ospedale dopo due settimane di coma). Le condizioni del rider sono apparse subito serie. Il casco, per far capire la violenza dell'impatto, è stato ritrovato completamente distrutto. Come confermato dal sito ufficiale dell'EWC, Rea è stato prima soccorso dai medici in pista e poi trasportato in elicottero al più vicino ospedale. Da quel momento non sono stati più forniti aggiornamenti sulle condizioni del britannico.