WRC a Ypres, torna l'asfalto tra bivi e staccate

Il circus iridato si sposta in Belgio per il nono appuntamento della stagione. Ci aspetta un rally tutto bivi e staccate con un favorito d’obbligo: il padrone di casa Thierry Neuville. Sarà possibile seguire il Rally del Belgio in diretta sabato 20 e domenica 21 agosto su Sky Sport Action (canale 206) Condividi

Il Rally di Ypres è pronto ad accogliere il WRC per la seconda volta nella sua storia. Dopo il debutto last minute nella serie iridata dello scorso anno, la storica gara belga si è così trasformata in una piacevole conferma. Con un passato spesso legato al Campionato Europeo, di cui è stata appuntamento di primo piano per molti anni, Ypres ha subito affascinato i piloti del WRC per le tante sfide che si nascondono dietro alla conformazione atipica delle sue prove speciali. A cominciare dall’enorme quantità di bivi ed all’altrettanto elevato numero di staccate importanti. Ma anche tanti tagli, alcuni dentro i profondi canali che delimitano la stretta sede stradale riducendo a zero il margine d’errore. Infine, il grip dell’asfalto, estremamente mutevole anche a causa della polvere e detriti che arrivano dai campi circostanti e che si depositano sull’asfalto rendendolo molto scivoloso. Insomma, le insidie non mancheranno per Rovanpera e compagni, pronti a ritrovare l’asfalto dopo quattro mesi di astinenza.

Neuville resta il favorito Dodici mesi fa l’abbiamo lasciato facendo i donuts di fronte ai tifosi in festa all’interno del Circuito di Spa-Francorchamps: il giusto show per celebrare la vittoria del miglior pilota belga in attività davanti alla sua gente. Quest’anno Spa non ci sarà (il rally rimarrà nel nord-ovest del Paese) e gli mancherà anche la i20 WRC Plus che tanto amava, ma Neuville resta comunque il favorito. Non solo perché è il pilota di casa o perché ha vinto qui lo scorso anno. C’è di più. La tanto bistrattata i20 Rally1 sembra infatti essere in crescita: sicuramente in termini di affidabilità, ma anche di prestazioni. Ce lo dicono le ultime due gare disputate, in Estonia e Finlandia, dove l’arma da rally del marchio coreano ha finalmente smesso di tormentare i suoi piloti con noie tecniche ed è soprattutto stata in grado di vincere.

Breen, ultima chiamata a Ypres Dopo un avvio di stagione altalenante, Craig Breen contava molto sui risultati in Estonia, Finlandia e Belgio. La ragione è semplice: sono le gare che meglio conosce a calendario e quelle dove ha ottenuto i migliori risultati in carriera. Al talento irlandese le cose non sono però andate secondo i piani ed i suoi errori sia in Estonia che in Finlandia hanno portato pochi punti e molto malumore in casa Ford M-Sport. Ma il ragazzo di Waterford ha ancora una carta da giocarsi ed è forse la migliore: Ypres. Sì, perché Craig non ha solo vinto qui nel 2019 (al volante di una VW Polo R5) ma è anche stato capace di giocarsi la vittoria lo scorso anno contro Neuville a pari macchina. Un'impresa non da poco, che è comunque stata interrotta anzitempo dagli ordini di scuderia Hyundai ben più interessata ad assicurarsi una doppietta che a far scornare i suoi piloti. Restano le prestazioni ed un secondo posto che fanno ben sperare per quella che assomiglia sempre di più ad una sorta di ultima chiamata per la stagione di Breen: un podio per risollevarla, un errore per affossarla.

Rally del Belgio, il programma LIVE su Sky Sport Action (canale 206) Sabato 20 agosto ore 11:00 – PS 10 “Dikkebus 1”

ore 16:00 – PS 14 “Dikkebus 2” Domenica 21 agosto ore 09:30 – PS 18 “Kemmelberg 1”

ore 13:00 – PS 20 [Power Stage] “Kemmelberg 2”