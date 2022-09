Pole position che torna in mano al team WRT #32, che dopo una straordinaria prova di forza in qualifica proverà a scappare via anche in gara. Sorride anche il Tresor by Car Collection #12 di Drudi e Ghiotto che scatterà dalla quarta casella

I leader del campionato hanno riscontrato evidenti difficoltà nel giro secco, ma le prequalifiche di ieri e le prove di passo dimostrano comunque che la vettura e l’equipaggio ha le carte in tavola per essere della partita dei migliori durante le tre ore di gara.



Pole che invece torna in mano al team WRT #32 che dopo una straordinaria prova di forza in qualifica proverà a scappare via anche in gara. Sorride anche il Tresor by Car Collection #12 di Drudi e Ghiotto che scatterà dalla quarta casella. Bortolotti terzo con la Lamborghini #63 dell’Emil Frey. Bene anche Valentino Rossi che scatterà, con Müller e Vervisch, dalla decima piazza dopo una bella prestazione in qualifica.