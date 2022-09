IndyCar, a Laguna Seca in cinque per il titolo

Si decide tutto a Laguna Seca per il campionato di IndyCar. L'autodromo californiano sarà il teatro dello scontro tra i cinque piloti in lotta per il titolo, racchiusi in solamente 41 punti alla vigilia dell'ultimo appuntamento. Andiamo a scoprire le condizioni secondo le quali Will Power, Josef Newgarden, Scott Dixon, Marcus Ericsson e Scott McLaughlin potrebbero mettere la firma sull’albo d’oro della categoria a stelle e strisce. Una classifica così compatta ad un solo round dal termine non si vedeva dalla Indy Racing League 2003, quando Dixon (poi campione), Castroneves, Kanaan, Hornish Jr. e de Ferran iniziarono l’ultima corsa racchiusi in soli 30 punti.