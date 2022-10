GTWCE a Barcellona, Rossi alla ricerca del podio

Siamo arrivati alla fine della stagione del Fanatec GTWC Europe 2022. The Last Dance come si suol dire. Ultimo round della Endurance Cup dove tutto è ancora da decidere. In vetta alla classifica c'è, tanto per cambiare, Raffaele Marciello con i suoi compagni di squdra Jules Gounon e Daniel Juncadella su Mercedes Akkodis ASP #88 davanti di 11 punti alla Ferrari Iron Lynx #71 di Fuoco, Rigon e Serra. Sarà un week end di fuoco prima di salutare la stagione 2022 che ha regalato grande entusiasmo e tanta visibilità al campionato GT3 Europeo. Un finale di stagione importante anche per Valentino Rossi al tramonto del suo primo storico campionato sulle 4 ruote e alla ricerca del suo primo podio dopo una stagione positiva e sempre in ascesa. La endurance cup ha dimostrato di essere la situazione migliore del dottore che insieme ai suoi compagni di squadra Muller e Vervisch ha portato a casa 2 quinti posti importanti. Infatti la squadra #46 con una buona prestazione potrebbe entrare tranquillamente all'interno della top ten Endurance in un circuito che al 9 volte campione del mondo MotoGP è sempre stato amico con addirittura 10 vittorie all’attivo sulle due ruote.