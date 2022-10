È stato un round conclusivo spettacolare, quello della 3 ore di Barcellona per il Fanatec GTWC Eu 2022. Un round senza esclusione di colpi e ricco di colpi di scena. La Ferrari gialla dell’Iron Lynx #71, partita in pole, ha dominato la prima metà di gara, portando a termine quasi la meravigliosa impresa di portare a casa il titolo endurance all’ultimo appuntamento. Un’impresa sfiorata soltanto, in quanto la Porsche del Team Dinamic #54, con una grande strategia ai box, è riuscita a strappare via il primo posto ed a volare verso la vittoria dell’ultimo appuntamento della stagione. Marciello, con il suo equipaggio (Mercedes-AMG Akkodis Asp Team #88 con Daniel Juncadella e Jules Gounon), non ha brillato nel week end, se non nel suo unico stint, ma è riuscito a portare a casa il campionato chiudendo 5°, il piazzamento minimo necessario per mantenere la distanza dalla vettura italiana. Marciello dal canto suo porta a casa un risultato assolutamente meritato che cementa ancor di più la velocitá, la concretezza e le prestazioni di un pilota che ha scritto la storia di questo campionato, vincendo la 24h di SPA, il titolo overall ed il titolo endurance. Imprendibile per tutti gli altri, è stato il protagonista indiscusso di questo campionato. Un campionato che ha mantenuto uno standard di spettacolo altissimo, dimostrando tutto il suo potenziale, con gare mai scontate e tirate fino alla fine.