A Mandalika va in scena il penultimo atto di un mondiale Superbike bellissimo. Sabato si festeggerà la 900esima gara nella storia del WorldSBK e Alvaro Bautista con la Ducati potrebbe aggiudicarsi il mondiale. La casa di Borgo Panigale è pronta per una nuova tripletta iridata dopo quella conquistata in MotoGP: titolo piloti, team e costruttori. Tutto il week end live su Sky Sport MotoGP: gara 1 e 2 sabato e domenica 6.30 e superpole race alle 3.30 di domenica Condividi

Primo match point mondiale piloti per Alvaro Bautista. Lo spagnolo della Ducati factory team Aruba.it si presenta in Indonesia con ben 82 punti di vantaggio sul primo inseguitore, il campione del mondo in carica Toprak Razgatlioglu con la Yamaha R1 ufficiale. La stagione di Bautista è stata a dir poco stellare: 27 podi prima di scendere in pista per il penultimo round di questo bellissimo 2022. Un record per lui che si era fermato a 24 nel corso della sua prima esperienza con Borgo Panigale.

Alvaro Bautista campione se... Il pilota Ducati (12 successi fino ad ora) si presenta in Indonesia con 82 punti di vantaggio su Toprak Razgatlioglu (5 vittorie) e 98 su Jonathan Rea. Con 124 punti ancora a disposizione (due round, sei gare), per chiudere i conti già in gara 1 il pilota spagnolo dovrà portare a casa 18 punti più di Razgatlioglu e uno su Rea. Bautista sarà campione del mondo 2022 se: 1) vincerà gara 1 con Razgatlioglu che non farà meglio di ottavo; 2) Arriverà secondo e Razgatlioglu non farà meglio di 13°. Se lo spagnolo di Ducati non arrivasse primo o secondo, il titolo potrebbe essere assegnato domenica sempre a Mandalika. Chiaramente il raffronto è con il pilota Yamaha perché per Jonathan Rea la situazione è (quasi) irrimediabilmente compromessa. Sarà matematicamente fuori dai giochi se Bautista andrà a punti e se in Gara 1 gli finirà davanti. Il campionissimo nord-irlandese non vince da 21 gare, mai così tante dal 2012-2013. La lotta è quindi ristretta: Bautista vs Razgatlioglu.

Ducati campione del mondo Costruttori se…? Dopo i prototipi della MotoGP Ducati potrebbe raddoppiare anche tra le derivate dalla serie assicurandosi il titolo costruttori. Alla vigilia del Round di Indonesia la casa italiana guida la classifica con 538 punti, 65 più di Yamaha (campione 2021) e 101 più di Kawasaki. Con due Round da disputare, restano da assegnare 128 punti, quindi per festeggiare il titolo già in Indonesia, Ducati potrà perdere al massimo tre punti nei confronti della casa di Iwata e 39 nei confronti di Akashi.

Il mercato 2023, come sarà lo schieramento del prossimo mondiale? Al momento la griglia vede confermati 18 piloti. Restano alcune selle tra i team Indipendenti ancora da assegnare. Le squadre factory confermano in toto le loro formazioni, in dettaglio: Aruba.it Racing – Ducati: Alvaro Bautista e Michael Ruben Rinaldi Pata Yamaha with Brixx WorldSBK: Toprak Razgatlioglu e Andrea Locatelli Kawasaki Racing Team WorldSBK: Jonathan Rea e Alex Lowes BMW Motorrad WorldSBK Team: Scott Redding e Michael van der Mark Team HRC: Iker Lecuona e Xavi Vierge Ecco invece la situazione dei team indipendenti. Cambia tutto in casa GYTR GRT Yamaha con Remy Gardner in arrivo dalla MotoGP e Dominique Aegerter che sale di categoria dalla Supersport. Confermato nel team Motocorsa Racing, Axel Bassani al momento miglior Independent Rider del 2022 con la Panigale V4R. Restando in casa Ducati, ancora da assegnare la sella del team Barni Spark Racing, mentre Philipp Oettl resta con GoEleven. Ritorno di un top rider storico in Kawasaki con Tom Sykes nel Puccetti Racing. Bonovo Action BMW conferma Loris Baz e vede arrivare da Yamaha Garrett Gerloff. Il nostro Lorenzo Baldassarri fa il salto di categoria arrivando nel mondiale Superbike, sempre in Yamaha, con il GMT94

Il calendario 2023: confermati 12 round Il mondiale Superbike 2023 prenderà avvio in Australia nella bellissima Phillip Island. Si parte a fine febbraio, molto prima della MotoGP attesa a Portimao il mese successivo. Round italiano a Misano in giugno, dove quest’anno il pubblico ha risposto alla grande. Dei 12 Round ne resta al momento uno da assegnare. Sicuramente una location verrà indicata da Dorna senza grande difficoltà stante i positivi riscontri di questa stagione. Ecco i dettagli del calendario 2023: 24-26 febbraio: Phillip Island, Round di Australia 3-5 marzo: Mandalika, Round di Indonesia 21-23 aprile: Assen, Round di Olanda 5-7 maggio: Barcelona-Catalunya, Round di Catalogna 2-4 giugno: Misano, Round dell’Emilia-Romagna 30 giugno-2 luglio: Donington Park, Round di Gran Bretagna 28-30 luglio: Most, Round della Repubblica Ceca 8-10 settembre: Magny-Cours, Round di Francia 22-24 settembre: Aragon, Round di Aragon 29 settembre-1 ottobre: Portimao, Round del Portogallo 13-15 ottobre: San Juan, Round di Argentina TBA: Round da assegnare