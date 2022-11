Il weekend della Superbike in Indonesia si apre nel segno di Alvaro Bautista: il pilota del team Aruba Ducati ha infatti conquistato la prima posizione nelle prove libere del venerdì, con il tempo di 1’33”626 siglato al penultimo giro. Un ottimo inizio per lo spagnolo, che questo weekend punta a chiudere il discorso mondiale. Mentre nella prima sessione i tempi sono rimasti alti a causa dell'asfalto nuovo non ancora gommato, delle alte temperature e dell'umidità, nella FP2 ci si è avvicinati ai riferimenti dello scorso anno. In mattinata a farla da padrone è stato Toprak Razgatlioglu, che poi si è confermato rapido chiudendo FP2 e combinata in seconda posizione, a poco più di quattro decimi da Bautista. Il turco si trova bene sulla pista che l'anno scorso gli regalò il titolo e questo gli ha permesso di partire forte precedendo Michael Ruben Rinaldi, terzo sulla seconda Ducati ufficiale. Ai piedi del podio virtuale ecco Jonathan Rea, ultimo dei piloti sotto il secondo di distacco dal leader. Quest'anno Kawasaki non si è sempre trovata bene con le alte temperature e non è da escludere che le condizioni di Mandalika possano dare qualche grattacapo al box verde. Garrett Gerloff chiude la top-5 davanti a un sorprendente Xavi Fores, al suo secondo weekend dal ritorno con il team Barni. Settimo crono per Andrea Locatelli sulla seconda Yamaha ufficiale, nono Axel Bassani. Da segnalare le cadute in FP2 di Hafizh Syahrin e Iker Lecuona, entrambe seguite da interruzioni con bandiera rossa; anche Eugene Laverty è finito a terra, ma senza conseguenze.