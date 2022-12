Il rally più famoso del mondo che parte dall’Arabia Saudita il prossimo 31 dicembre verrà seguito da Sky Sport 24 con l’inviato Sandro Donato Grosso che ci farà vivere tutte le emozioni della gara. Partenza da Sea Camp (Mar Rosso) per arrivare a Dammam (Golfo Persico) in una coast to coast dell’Arabia Saudita lunga 15 giorni con 8600 km di deserto

Dakar il conto alla rovescia è terminato. Siamo in viaggio verso l’Arabia Saudita dove domani inizia ufficialmente la 45esima edizione dell’evento. La Dakar non é solo il rally più famoso del mondo ma anche un’avventura ricca di fascino e storia. Diversi i collegamenti su Sky Sport 24 dove ogni sera ci sarà, sempre in diretta, un recap completo della giornata. Grazie agli approfondimenti sul sito e su tutta la piattaforma social di Sky Sport cercheremo di conoscere le storie di piloti ed i mezzi che vi partecipano. Partenza da Sea Camp (Mar Rosso) per errivare a Dammam (Golfo Persico) in una coast to coast dell’Arabia Saudita lunga 15 giorni con 8600 km di deserto da percorrere e 4600 di prove speciali. 300 tra moto, auto e camion con 63 italiani. Ci sono i big ma anche tanti privati avventurosi da conoscere meglio. Sandro Donato Grosso è anche l’unico giornalista italiano della tv inviato a seguito dell’evento… Una ragione in più per provare a far vivere la Dakar anche a chi la sogna da casa.