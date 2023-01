Dakar, Chicherit vince la 3^ tappa. Crolla Sainz

Colpi di scena ed emozioni nella terza tappa della Dakar 2023. A vincere lo stage Alula-Ha'il tra le auto è stato il francese Guerlain Chicherit (Prodrive), frenato lunedì da cinque forature, in una frazione ridotta a causa della forte pioggia e interrotta per ragioni di sicurezza dopo 377 dei 447 km inizialmente previsti. Chicherit ha preceduto l'argentino Orlando Terranova (+5'04'') e l'arabo Yazeed Al Rajhi (+8'30''). Crollo in classifica per il leader della corsa, Carlos Sainz , che ha perso quasi un'ora a causa di un problema alla ruota sinistra. Pesante ritardo anche per Sebastien Loeb. Il nuovo leader tra le auto è il campione in carica Nasser Al-Atthiyah . Il qatariota ha ora un vantaggio di 13'20" su Al-Rajhi (Toyota).

Moto: colpo doppio per Daniel Sanders

Tra le moto, invece, la vittoria di tappa è andata a Daniel Sanders (tra i favoriti per la vittoria finale) che ha conquistato anche la leadership della classifica generale. Una prova di forza del pilota australiano, in seguito a una scelta strategica messa in atto negli ultimi chilometri della prova speciale di ieri: rallentando, infatti, Sanders non ha dovuto fare da apripista. Si tratta del terzo successo di tappa alla Dakar per il pilota del team GasGas che ha rifilato più di sei minuti agli statunitensi Skyler Howes e Mason Klein. Ottimo 15° posto per l'italiano Paolo Lucci, migliore nella categoria Rally 2. Nella generale Sanders guida con 4'04'' di vantaggio su Klein. Si è ritirato per una caduta, invece, Ricky Brabec (Honda), sesto nella generale al via da Alula.