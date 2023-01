Il saudita ha vinto su Toyota la frazione da Riyadh e Al-Duwadimi. Al-Attiyah (Toyota), quattro volte vincitore del rally raid e leader della classifica generale provvisoria, è arrivato 14esimo. La tappa è stata annullata per le moto e quad a causa delle condizioni meteorologiche avverse degli ultimi giorni

Il saudita Yazeed Al-Rajhi su Toyota ha vinto la 7^ tappa della Dakar che si è corsa tra Riyadh e Al-Duwadimi. La tappa è stata annullata per le moto e quad a causa delle condizioni meteorologiche avverse degli ultimi giorni. Sul traguardo di tappa Al-Rahji ha preceduto le due Prodrive: quella del lituano Vaidotas Zala arrivato con un ritardo di di 8 min e 54 sec e quella del francese Guerlain Chicheri (di 10 min e 15 sec).

Il qatariota Nasser Al-Attiyah (Toyota), quattro volte vincitore della Dakar e leader della classifica generale provvisoria, è arrivato 14esimo, a 19 minuti e 12 secondi dal vincitore. Fino al chilometro 192 in testa c'era Mattias Ekstroem con l'unica Audi ibrida ancora nei piani alti della classifica dopo l'incidente di ieri che ha costretto al ritiro Stéphane Peterhansel e dopo anche che Carlos Sainz aveva pero tempo per riparare la sua vettura dopo un incidente. Lo svedese però è stato costretto a fermarsi dopo aver urtato una pietra che ha danneggiato la sospensione posteriore sinistra e quando è ripartito Al-Rajhi era già saldamente in testa.