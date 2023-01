Quarta tappa vinta dal francese, terza consecutiva. In classifica generale sempre la Toyota al comando con Al-Attiyah. Vittoria tra le moto per Branch, per i camion trionfo dell'olandese de Baar

Ancora Sebastian Loeb. Il pilota francese della Hunter si è aggiudicato la decima tappa della Dakar 2023, la sua quarta in questa edizione del rally raid. La frazione, una delle più, prevedeva 114 chilometri cronometrati da Haradh a Shaybah. Seconda l'Audi di Ekstrom, poi la Toyota di Moraes. In classifica generale la Toyota è sempre al comando e saldamente con Nasser Al Attiyah. Per le moto il successo della frazione odierna è andato a Ross Branch, per i camion trionfo dell'olandese de Baar.



Tornando alla classifica delle auto, come detto Nasser Al-Attiyah continua a dominare la corsa con un vantaggio di un'ora e 21 minuti nei confronti del primo degli inseguitori, il rookie Lucas Moraes, mentre al terzo posto c'è Sebastien Loeb.Tra Moraes e Loeb ci sono ora 16' in favore del brasiliano (Overdrive Racing).