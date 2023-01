Il Mondiale rally ripartirà in diretta su Sky con il classico appuntamento di Monte Carlo da giovedì 19 gennaio. Tanti cambiamenti con l'obiettivo per tutti di sconfiggere la Toyota di Kalle Rovanpera, il più giovane campione del mondo della storia RALLY MONTE CARLO SU SKY: ORARI E PROGRAMMA Condividi

La stagione dei motori su Sky è già pronta a ricominciare, con un evento amatissimo dagli appassionati come il rally di Monte Carlo. Sarà un anno pieno di novità, in cui il campione finlandese Kalle Rovanpera cercherà di affermarsi come pilota leader della prossima generazione e successore della coppia francese Loeb-Ogier. Proprio le due leggende furono al centro di un duello già storico nel primo rally dell'era ibrida, esattamente un anno fa sulle strade intorno al Principato. Loeb la spuntò con la sua 80esima vittoria della carriera, una parentesi vintage prima dell'esplosione definitiva del talento di Rovanpera, dominatore del campionato. Quest'anno Loeb non parteciperà all'evento che apre il WRC, troppo vicino alle fatiche della Dakar. Ma Ogier ci sarà, e con la macchina gemella di quella di Rovanpera, la GR Yaris Rally1, proverà a ottenere il record assoluto di 9 vittorie nel rally di casa sua, visto che proviene da Gap e conosce i percorsi da tutta la vita. Rovanpera dovrà difendersi anche dall'altro compagno, Elfyn Evans, che nel 2022 non ha vinto neppure un rally, ma nelle due stagioni precedenti era stato vicecampione del mondo. La nuova corsa al titolo della stella finlandese ripartirà dal 69: è il primo pilota, infatti, a rinunciare al numero 1 dei campioni e a mantenere il proprio.

Gli avversari di Toyota Per rompere il dominio Toyota, che vince mondiali da 4 anni di fila, Hyundai punterà sul cinque volte vicecampione del mondo Thierry Neuville, che torna a essere il pilota di punta indiscusso della casa coreana dopo l'addio di Ott Tanak. La squadra è stata profondamente rinnovata con gli innesti di Lappi da Toyota e di Breen da Ford, anche se part-time in condivisione con Dani Sordo. Tanak, come detto, sarà la stella di Ford Msport, e proverà a sconvolgere gli equilibri del campionato così come ha fatto con quelli del mercato piloti. L'unico compagno a tempo pieno che avrà sarà Loubet, anche se Msport spera di affiancare ai due titolari qualche apparizione di Loeb da wild card come nel 2022.

WRC2, sfida a Lindholm Grande rivoluzione nel WRC2, la serie di supporto del WRC che accoglie piloti che correvano con le Rally1 nel 2022. Greensmith, Solberg (Skoda) e Fourmaux (Ford) "retrocedono" con l'idea di rilanciare le loro carriere, puntando a sconfiggere Emil Lindholm, campione in carica e leader di Skoda, che proporrà una Fabia Rally2 completamente nuova.