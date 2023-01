Formula E al via: la guida al Mondiale 2023

Parte in Messico la 9^ stagione del campionato di Formula E, che vedrà il debutto della terza generazione (Gen3) di monoposto elettriche e tante altre novità, con tre nuovi E-Prix e la new entry Maserati. Il doppio appuntamento di Roma è in programma il 15-16 luglio e potrebbe risultare decisivo per l'assegnazione del titolo. Tutto in diretta su Sky Sport