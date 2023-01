È subito grande Sebastien Ogier nel Rally di Montecarlo, prima tappa del Mondiale 2023. Nella seconda giornata di corse, venerdì 20 gennaio, il francese della Toyota ha fatto registrare il miglior tempo nello shakedown e nei primi due stage, nonché in quattro delle sei prove complessive. Ogier, otto titoli iridati in carriera, ha accumulato un vantaggio di addirittura 36 secondi sul primo inseguitore in classifica generale, Kalle Rovanpera. Il finlandese, campione del mondo in carica, ha concluso la gara nonostante un lieve impatto con le barriere nel corso della SS4. Più indietro l'altro pilota Toyota, Elfyn Evans, 22° al termine dello stage a causa di una foratura e ora al quinto posto della classifica generale. Terzo nella generale Thierry Neuville su Hyundai, mentre al quarto posto c'è l'estone Ott Tanak.