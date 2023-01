WRC Montecarlo, le nove meraviglie di Ogier

Vittoria al debutto

Dobbiamo riavvolgere il nastro della storia e tornare al lontano 2009 per rivivere la prima vittoria al Rally di Montecarlo di Ogier. All’epoca Seb, fresco vincitore del Campionato del Mondo Junior con la Citroen C2 R2, venne votato da un gruppo di giornalisti selezionati dal BFGoodrich per guidare la Peugeot 207 S2000 con i colori della Casa di pneumatici proprio al Rally di Montecarlo. In quella stagione la kermesse monegasca non faceva parte del calendario WRC così, l’allora venticinquenne Ogier, decise di cogliere l’opportunità ed allenarsi in po’ in attesa di mettersi al volante della C4 WRC al Rally di Irlanda – primo appuntamento iridiato previsto per la settimana successiva. E fu subito trionfo.