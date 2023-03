Can Oncu vince la sua prima corsa in Supersport in Gara 1 a Mandalika. È una vittoria attesissima, giunta dopo quattro anni di tentativi e condivisa con il team Kawasaki Puccetti Racing. Dopo una partenza rapidissima, il pilota turco ha preso la testa nei primi chilometri, poi con qualche goccia di pioggia in pista ha costruito un piccolo margine sugli inseguitori, sfruttando la sua grande sensibilità. Oncu ha chiuso in solitaria sotto la bandiera a scacchi, regalandosi quel successo che mancava al suo percorso di crescita. Dietro di lui c’è stata una battaglia entusiasmante tra Federico Caricasulo e Niki Tuuli, che ha premiato l’italiano. Per lui è il ventottesimo podio in Supersport, numeri da vero veterano della categoria. Il grande marasma degli ultimi giri ha invece spaccato il poker di piloti in lotta per la quarta posizione: il veloce Marcel Schrotter ha concluso ai piedi del podio, mentre Nicolò Bulega è giunto quinto dopo aver colpito Glenn Van Straalen causandone la caduta. Grande sfortuna per Raffaele De Rosa, quarto fino a pochi giri dal termine e poi ritirato a causa di una foratura alla gomma posteriore. Valentin Debise ne ha approfittato per salire in sesta posizione, mentre per Stefano Manzi si è trattata di una gara di sofferenza: partito decimo, il pilota di Yamaha Ten Kate ha accusato problemi con lo pneumatico anteriore e non è andato oltre il settimo posto. Top-10 per Oliver Bayliss, Bahattin Sofuoglu e John McPhee. Caduti Nicholas Spinelli e Andrea Mantovani.