E’ stata la 8 Ore dei ritorni. Quello fondamentale e più importante è certamente risultato essere quello Ferrari. La 499P dopo 50 anni si è ripresentata in una categoria endurance, con tutte le credenziali di una macchina che doveva fare esperienza. Al contrario già dalla pole position conquistata da Antonio Fuoco, ha da subito messo le cose in chiaro dichiarandosi un solido outsider. Lo ha fatto anche in gara, centrando un podio tanto inaspettato quanto concreto. Soprattutto se visto contro quella corazzata inarrivabile che è stata per le intere 8 ore, ovvero la Toyota con i suoi due equipaggi ufficiali. Vedere Fuoco, Molina e Nielsen sul podio, alle spalle delle due Toyota numero 7 e 8, ha veramente dell’incredibile. Se poi la Ferrari 51 non fosse incappata in un incidente di gara vanificando una otto ore che gia’ sembrava super, beh la festa sarebbe stata completa. Operazione ritorno, quindi, positiva. Così dopo 50 anni un podio di questa dimensione è da festeggiare.