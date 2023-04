Torna il Wec a Portimao, tutto sulla 6 ore

Questo fine settimana il FIA WEC approda in Portogallo per la seconda gara stagionale. Toyota punta a confermare il ruolo di prima forza ma Ferrari AF Corse, Porsche e Cadillac sono pronte a dare battaglia. Peugeot attesa ad un grande salto in avanti. LMP2 e GTE Am garanzia di emozioni. Gara in diretta alle 13:00 di domenica 16/04 su Sky Sport F1, canale 207 Condividi

A poco meno di un mese dal trionfo Toyota nella 1000 Miglia di Sebring il FIA WEC raggiunge il Portogallo per correre il secondo appuntamento della stagione 2023, la 6 Ore di Portimão. Giunta alla seconda edizione, la maratona nelle montagne russe dell’Algarve rappresenta il primo banco di prova per le nuove Hypercars in un contesto più moderno rispetto a Sebring, costituendo per i costruttori una grande occasione per evolvere i prototipi e prepararsi al meglio in vista della 6 ore di Spa (29 aprile) e, soprattutto, della 24 Ore di Le Mans (10/11 giugno).

Test tra Sebring e Portimao Nella pausa tra Sebring e Portimão alcune squadre hanno approfittato del tempo a disposizione per macinare km. Porsche Penske e Ferrari AF Corse - ad oggi rivale numero uno di Toyota - hanno utilizzato i giorni di prove offerti dal regolamento ufficiale per svolgere un test a Spa-Francorchamps, girando in contemporanea per due giornate nel mitico tracciato belga. Tra sole, pioggia e temperature altalenanti le due squadre hanno potuto accumulare una grande mole di dati in ogni condizione. Peugeot, invece, ha preferito recarsi al Paul Ricard completando più di trenta ore di attività in pista. I tecnici del marchio francese sono convinti che la 9X8 vanti ampi margini di crescita, nascosti a Sebring da un asfalto decisamente sconnesso. Inoltre, la squadra diretta da Christian Deltombe ha fatto sapere di aver già applicato degli interventi nella zona della trasmissione, passando dagli attuatori elettrici a quelli idraulici. Secondo Oliver Jansonnie, direttore tecnico, i problemi sorti in Florida dovrebbero essere risolti.



Toyota, invece, è rimasta a Sebring per altri tre giorni dopo la gloriosa doppietta, mettendo a referto ulteriori km per affinare la GR010 2023, indubbiamente il riferimento della categoria. Gazoo Racing seguirà la stessa strategia una volta terminata la 6 Ore di Spa, restando in Belgio per ultimare il programma di test pre-24 Ore di Le Mans. Così come per la Porsche 963 LMDh, quella di Portimão sarà la prima gara nel vecchio continente per Cadillac Racing, supportata da Chip Ganassi. La squadra ha appena aperto una nuova sede in Germania, nella quale si lavorerà in parallelo con il team dedicato all’IMSA. A tal proposito, nel fine settimana sia Porsche sia Cadillac saranno a Long Beach insieme alla INDYCAR per la prima gara sprint (2 ore e 40 minuti) del campionato SportsCar IMSA, nel quale i due marchi competono per la vittoria assoluta insieme ad Acura e BMW. Infine, chiudiamo il capitolo Hypercar citando Glickenhaus e Vanwall: il costruttore americano deve dimenticare in fretta l’amarissima 1000 Miglia di Sebring, durata soli 62 giri. Vanwall, dall’altra parte, continuerà a sfruttare i weekend di gara per accumulare km con lo scopo di rendere più solida la Vandervell 680, vettura ancora molto acerba.

Volti nuovi a Portimão La concomitanza WEC-IMSA ha prodotto degli effetti sulla lista iscritti della classe LMP2 del mondiale endurance. Sia Filipe Albuquerque sia Tom Blomqvist non saranno a Portimão, viaggiando verso la California per partecipare al GP di Long Beach dell’IMSA con le Acura di Wayne Taylor Racing e Meyer Shank Racing. Per tale motivo, United Autosports ha scelto Ben Hanley come compagno provvisorio di Lubin e Hanson sull’Oreca #22 (secondi classificati a Sebring) e Giedo van der Garde come sostituto di Blomqvist sull’Oreca #23, guidata dai titolari Oliver Jarvis e Joshua Pierson, pronti a rifarsi dalla grande delusione della 1000 Miglia di Sebring, chiusa in anticipo per un problema elettrico mentre l’equipaggio vantava più di mezzo minuto di margine sugli avversari. Passando alla LMGTE-Am l’unica modifica nella lista iscritti riguarda la Ferrari #21 di AF Corse, team in cui Stefano Costantini lascerà momentaneamente il posto al 51enne romano Diego Alessi, al debutto nel WEC ma già ben conosciuto nell’ambito delle ruote coperte.

Portimao: numeri e statistiche Passando alle statistiche, prima del 2023 il FIA WEC ha visitato Portimão soltanto in occasione della 8 Ore corsa nel 2021, il primo anno della classe Hypercar. In quell’occasione Toyota Gazoo Racing ha realizzato una grande doppietta con Buemi-Nakajima-Hartley e Conway-Kobayashi-Lopez, battendo di un minuto la Alpine Oreca LMP1 (ex-Rebellion) di Negrão-Lapierre-Vaxivière. In LMP2 trionfo di JOTA Sport con la #38 di da Costa-Davidson-Gonzalez, seguiti dai compagni di squadra Gelael-Vandoorne-Blomqvist e dalla United Autosports #22 di Hanson-Boyd-di Resta. Nell’ormai pensionata GTE Pro il successo è andato a Ferrari AF Corse con la 488 #51 di Pier Guidi-Calado mentre nella GTE Am, attiva fino al termine del 2023, grande festa per Cetilar Racing, vittoriosa con Fuoco, Lacorte e Sernagiotto.