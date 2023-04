Secondo quanto riportato dal verbale della polizia, sembra che il 33enne driver della Hyundai abbia impostato in maniera non corretta una curva a destra, uscendo malamente di strada dalla parte opposta (sulla sinistra) e impattando con violenza contro il palo di una staccionata di legno posta a bordo strada

Le autorità locali hanno confermato che l'incidente mortale si è verificato intorno alle 12.10 ora locale. Il co-pilota di Breen, James Fulton , non ha fortunatamente riportato ferite . Sembra che il 33enne driver della casa coreana, abbia impostato in maniera non corretta una curva a destra, uscendo malamente di strada dalla parte opposta (sulla sinistra) e impattando con violenza contro il palo di una staccionata di legno posta a bordo strada, proprio con la parte sinistra della vettura. La tragedia ci ha privati così del 33enne talento cristallino del rallismo irlandese, al quale è stato fatale l'impatto laterale subito.

L'incidente nel 2005

Era dal Rally di Gran Bretagna del 2005 (morte di Michael Park) che non accadeva un evento tanto grave nel Wrc. Breen era già sfuggito un passato a un terribile incidente nel corso della 96° edizione della Targa Florio, quando il suo navigatore Gareth Roberts, vincitore l'anno prima della Wrc Academy, aveva perso la vita in uno spaventoso incidente durante l'ottava prova speciale, la frazione di Cefalù, che apriva la seconda tappa della gara siciliana. In quell'occasione, la Peugeot 207 S2000 di Breen uscì di strada andando ad impattare contro un guard rail dopo circa sei chilometri dall'inizio della prova e la lama della protezione in acciaio penetrò all'interno dell'auto francese, colpendo in pieno lo sfortunato 25enne co-pilota (una dinamica praticamente identica a quella dell'incidente occorso l'anno prima a Robert Kubica al Rally di Andora 2011, ma purtroppo con conseguenze ben peggiori).