FP1 a Portimao, Toyota inizia con il piede giusto

A comandare la classifica al termine della prima sessione di prove libere della 6h di Portimão sono, infatti, le due GR010 Hybrid dei campioni in carica Sébastien Buemi/Brendon Hartley/Ryo Hirakawa (Toyota #8) e Mike Conway/Kamui Kobayashi/José Maria Lopez, leader del mondiale con la Toyota #7 che ha tagliato per prima il traguardo a Sebring. A registrare il miglior tempo è Buemi in 1.32.792, che batte Mike Conway di quasi quattro decimi in un turno in cui l’asfalto ha toccato i 35°. I tempi sono già decisamente più veloci rispetto alle prime prove del 2021, a dimostrazione del fatto che il tempo record di 1:30.458 stabilito da Hartley nelle qualifiche di due anni fa sia facilmente battibile. Come accaduto in Florida, le Toyota hanno in scia le Ferrari 499P AF Corse, al terzo posto con la #51 di Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi ed al quarto con la #50 guidata da Nicklas Nielsen, Miguel Molina ed Antonio Fuoco, l’equipaggio che a Sebring ha regalato il primo podio a Ferrari dopo mezzo secolo di attesa. Le due vetture italiane sono distanti di sei e sette decimi, avendo per di più completato trentacinque e quaranta giri contro i quarantatré di entrambe le Toyota. Proprio in riferimento a questi due costruttori, segnaliamo che il BoP aggiornato per Portimão, Spa e Le Mans abbia depotenziato la GR010 di sette cv e la 499P di cinque. Al contempo, entrambe le squadre hanno ricevuto un netto alleggerimento: Toyota corre con diciannove kg in meno di zavorra rispetto a Sebring mentre Ferrari ne perde diciassette, avvicinando il peso minimo di 1030 kg. Tornando alla classifica, la Porsche-Penske #5 di Frederic Makowiecki/Dane Cameron/Michael Christensen si piazza al quinto posto con poco meno di nove decimi di ritardo dalla vetta e trentasei giri messi in archivio. Subito dietro spunta la vettura gemella di Laurens Vanthoor, André Lotterer e Kévin Estre, sesta classificata ad un secondo netto da Toyota. I prototipi basati sul telaio Multimatic hanno completato un buon numero di giri, arrivando a quota settantatré nei novanta minuti di turno. Le prove libere 1 dell’Algarve hanno rappresentato il debutto nel vecchio continente per la Cadillac-Dallara preparata da Chip Ganassi Racing, mai in pista nei tracciati di connotazione europea. Earl Bamber è stato il più veloce del team, piazzando la V-Series R al settimo posto con un secondo e tre decimi di scarto dalla testa per un totale di ventitré giri. A quattro decimi dalla Cadillac #2 di Bamber/Lynn/Westbrook si inserisce la Peugeot 9X8 #94 del trio Menezes/Duval/Müller, che sperano di trovare in Portimão il posto perfetto per sfruttare il potenziale – ad oggi nascosto – del prototipo francese, da ora dotato di nuovi attuatori al cambio, non più elettrici (problematici fino a Sebring) bensì idraulici. Se il distacco è ancora importante, le FP1 portoghesi danno fiducia alla squadra grazie ai quaranta giri totalizzati dalla #94, uniti ai ventisei della #93 di Jensen/di Resta/Vergne (dodicesimi assoluti), meno attivi in pista e più attardi nella classifica generale. Vanwall e Glickenhaus, invece, navigano nella parte bassa della classifica dedicata ai prototipi, faticando ad imporsi nei confronti delle LMP2. Vanwall è ventesima assoluta con due secondi e mezzo di ritardo mentre Glicknhaus, che proprio a Portimão debuttò nel 2021, è ventiduesima, appena davanti alla LMP2 di Vector Sport, fanalino di coda in LMP2.