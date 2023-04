Sei ore Portimao: Hartley vola, Toyota in prima fila di fronte alle Ferrari

In Algarve la Toyota chiude le qualifiche monopolizzando la prima fila. Hartley batte Kobayashi e registra il nuovo record. Terzo e quarto posto per Ferrari mentre in LMP2 la Pole di Prema è subjudice. Corvette beffa tutti in GTE-Am. Il via della 6 Ore di Portimão domani, domenica 16 aprile, alle ore 12:55, diretta su Sky Sport F1 Condividi

Firmando il nuovo record Hypercar a Portimão, Brendon Hartley regala a Toyota Gazoo Racing la prima Pole Position nel FIA WEC 2023. Il neozelandese, campione in carica insieme a Buemi e Hirakawa, ha chiuso il giro più veloce in 1:30.171, rifilando poco meno di tre decimi all’auto gemella guidata da Kamui Kobayashi, leader del mondiale dopo la vittoria ottenuta a Sebring in compagnia di José Maria Lopez e Mike Conway. A differenza di quanto successo in Florida, Ferrari AF Corse non è riuscita ad imporsi sulle Toyota nel giro secco. Nicklas Nielsen e James Calado, infatti, hanno posizionato le rispettive 499P numero 50 e 51 al terzo e quarto posto, affermando di non aver sfruttato il massimo potenziale del prototipo di Maranello. In particolare, Calado ha parlato di un bilanciamento in frenata meno efficiente rispetto alle FP3, menzionando inoltre una piccola sbavatura in curva uno. Ciò nonostante, partire alle spalle di Toyota significa porre le giuste basi dalle quali costruire una gara che metterà a dura prova gli pneumatici, elemento di difficile gestione per AF Corse durante l’appuntamento di Sebring. Dalla terza fila in poi il distacco dalla vetta ha superato i due secondi, prima con la Porsche Penske #6 di Kevin Estre e poi con la Peugeot #94 affidata a Nico Müller, che permette alla squadra francese di mostrare un timido sorriso dopo le frustranti difficoltà dell’ultimo periodo. La battaglia per la quinta posizione non è stata scontata, tant’è che la Porsche #5 di Makowiecki, la Cadillac di Westbrook e la Peugeot guidata da Paul di Resta sono racchiusi in pochi decimi. C’è poco da fare, putroppo, per Glickenhaus e Vanwall, al decimo ed undicesimo posto nella classifica dedicata alle Hypercar.

LMP2: Bortolotti e Prema in pole per un millesimo Prima il problema al fissaggio dell’ala posteriore, poi il tempo più veloce cancellato per track limits, infine la Pole Position ottenuta per un millesimo: per Prema la qualifica di Portimão si è trasformata in una vera montagna russa di emozioni, culminata con la Pole ottenuta da Mirko Bortolotti al termine di un’intensa battaglia con Vector Sport. Tra la squadra veneta e quella inglese, qualificatasi con Gabriel Aubry e decisamente più competitiva in confronto a Sebring, è passato soltanto un millesimo. Terzo posto per l’Oreca United Autosport #22 – equipaggio leader in campionato – guidata da Phil Hanson, più veloce di quasi mezzo decimo rispetto alla Hertz Jota #48 di Ye Yifei, vincitore della 1000 Miglia di Sebring ma invisibile per la classifica siccome da Spa il team passerà alla classe Hypercar con la Porsche 963 LMDh.. Ottimo quinto posto per Inter Europol Competition, in pista con lo spagnolo Albert Costa, capace di battere Oliver Jarvis sull’Oreca #23 di United Autosports. Qualifica al di sotto le aspettative per il Team WRT, settimo con Robin Frijns (WRT #31) e nono con Louis Delétraz, al volante della #41. In mezzo alle LMP2 della squadra belga si è piazzata Prema con la #9 di Bent Viscaal. Ancora in affanno Alpine: la squadra francese si è dovuta accontentare del decimo ed undicesimo posto con André Negrao e Matthieu Vaxiviere, seguiti a poco più di un decimo da Oliver Rasmussen sulla Jota #28.