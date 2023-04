My Dacia Road 2023, torna nuova edizione concorso

“Siamo molto fieri del successo della prima edizione di My Dacia Road. Avere la conferma, infatti, che tantissime persone come noi amano godersi le gioie della vita in modo autentico ed essenziale, con una vera passione per l’outdoor, ci ha fatto subito venir voglia di organizzare la seconda edizione”, ha spiegato Rosa Sangiovanni, Marketing Director Dacia Italia. “Duster si è dimostrato un compagno affidabile sui sentieri di montagna e nelle salite più ardue ed è per questo che, ancora una volta, sarà protagonista delle quattro avventure dell’edizione 2023 di questo simpatico contest”, ha aggiunto. “Arricchito della nuova identità di Marca, con un nuovo logo, un nuovo emblema e nuovi colori, che rendono il suo design ancora più essenziale e moderno, il nostro Duster renderà ancora più orgoglioso e appassionato il popolo dei Dusteristi”.

Come funziona My Dacia Road 2023

Lo scorso anno, con la prima edizione dell’evento, si è registrato un vero successo: oltre 18.000 iscrizioni alla piattaforma di registrazione in poco più di 6 mesi. E, proprio come lo scorso anno, anche in questa edizione 2023 il concorso a premi darà la possibilità a tutti gli amanti dell’outdoor e di Duster di vincere un weekend per due persone. Per ogni tappa sono messi in palio 25 premi in totale: 20 sono riservati ai possessori di Duster. Ma anche chi è interessato al modello, e non ha avuto ancora occasione di acquistarlo, potrà provare a vincere il weekend a bordo di Duster. Infatti, un’altra importante novità della seconda edizione è proprio l’ampliamento a cinque premi dedicati ai non possessori di Duster, che potranno partecipare al weekend a bordo della vettura, che sarà loro fornita da Dacia Italia. Per partecipare al concorso, basterà accedere al sito https://mydaciaroad.dacia.it/, registrarsi e attendere l’estrazione. Per la prima tappa, sono state effettuate oltre 7000 registrazioni alla piattaforma in soli 10 giorni. È possibile iscriversi alla seconda tappa del My Dacia Road dall’1 al 30 aprile.