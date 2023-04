GT World Challenge: dominio BMW, buio Mercedes

Concluse le qualifiche in un inverosimile scenario a Monza che cancella le Q3. È stata una mattinata particolare quella della domenica Brianzola dove un blackout ha prima posticipato l’inizio delle qualifiche e poi cancellato la Q3 lasciando validi i cronometrici solo di Q1 e Q2. La sorpresa sono state le BMW che hanno da subito mostrato un potenziale mai visto ieri , monopolizzando praticamente le prime 2 file della griglia di partenza. Molto in forma Farfus e Martin che a suon di settori record hanno portato la #46 in seconda piazza a 16 millesimi dietro la Pole conquistata dal Rowe Racing #98. Ottima chance per Valentino Rossi in gara a partire lì davanti per la prima volta in carriera in questo campionato.

Ancora male le Ferrari

Se da una parte splende il sole, in casa Mercedes-AMG cala la notte, con la compagine #88 che si ferma solo alla 16th posizione ribaltando i pronostici di ieri. Dovrà quindi entrare in modalità “furioso” il campione in carica Raffaele Marciello per cercare di recuperare posizioni in gara. Benissimo Patrese e Delli Guanti con Tresor Attempto Racing, pole di categoria Silver, chiamato ancora a stupire in gara sotto gli occhi fieri di papà Riccardo che qui a Monza ha sempre avuto un feeling particolare. Chiude 6th la Lamborghini #63 di Iron Lynx con Bortolotti-Mapelli-Pepper, in lizza per la vittoria finale. Ancora male Ferrari che con le 296 fatica a trovare ritmo per stare con i migliori. Gara di 3h che parte alle 15:00 in diretta sul canale 257 di SkySport.