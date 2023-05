Marciello domina in gara 1, un super Drudi si aggiudica la seconda prova. Valentino Rossi centra il secondo posto in gara 2: si tratta del primo storico podio del Dottore nel campionato. Domenica importante anche per Patrese e Di Folco, vincitori rispettivamente nella categoria Silver e in quella Gold. Si torna in pista nel weekend del 3 giugno in Francia (diretta Sky)

Una domenica poco British in termini di clima nonostante fossimo a Brands Hatch, ha fatto da cornice ad uno spettacolo meraviglioso che ci hanno offerto le due gare del primo appuntamento sprint della stagione. È infatti la domenica delle sorprese e della storia, dove Valentino Rossi ha chiuso secondo in gara 2 firmando il primo podio storico della sua carriera nel GTWC. Una gara granitica, senza errori e allo stesso ritmo dei mostri sacri del campionato ha permesso al Dottore di conquistare la seconda piazza dietro ad uno straordinario Mattia Drudi.

Alla partenza dalla terza posizione, Maxime Martin è stato impeccabile con una prima parte di gara chiusa in crescendo e a ridosso dei primi. Il belga infatti ha consegnato la vettura a metà gara al pilota di Tavullia che, grazie ad un’ottimo pit-stop, è uscito dal box in seconda posizione attaccato dal suo compagno di squadra Charles Weerts. Nonostante le difficoltà nelle retrovie in gara 1, lo stint di Rossi è stato straordinario, riuscendo a staccare la #32 dietro di sé con un ritmo solido e martellante, rendendosi inattaccabile per tutti gli altri.

Una pagina storica scritta dopo i 235 podi conquistati nel Motomondiale ai quali aggiungiamo il primo podio ufficiale nel Fanatec GT World Challenge e che promette una stagione divertente per i fan del 46. Una vittoria della terra dei motori che ha visto il riminese Mattia Drudi vincere con grande merito gara 2, al quale è bastato mettere in ordine tutti i tasselli di un talento straordinario e di una macchina efficace per tornare a guardare tutti dall’alto dopo la vittoria sfiorata già in gara 1.

E’ la vittoria numero 35 in gare ufficiali per il classe '98, che lo rilancia, insieme al suo compagno di squadra Riccardo Feller, in testa alla classifica alla fine di questo week end nella coppa sprint. Bella conferma per il pilota dell’Orange 1 Tresor che dopo il 4th posto a Monza porta a casa un secondo e un primo posto, dando ulteriori conferme sulla velocità del ragazzo il quale Audi veste infatti da Ufficiale sin dal 2019.

Grande vittoria anche per Marciello, un alieno in gara 1, grazie ad un primo stint che ha visto il pilota elvetico in modalità “lello furioso” conquistare 21 secondi di vantaggio con i quali ha consegnato la macchina al compagno di squadra a 25 minuti dalla fine. Nonostante il gap la gara si è poi conclusa al fotofinish con Feller che ha chiuso alle spalle dell’Akkodis ASP Team #88 di soli 6 decimi.