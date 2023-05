Con la vittoria in Portogallo, il campione in carica Rovanpera ha dimostrato di essere tornato e la Toyota di avere il miglior pacchetto tecnico. La squadra ha centrato la quarta vittoria stagionale (su cinque appuntamenti disputati) e patito anche meno problemi delle avversarie

Se è vero, come è vero, che chi vince in Portogallo è un pilota vero e che il team che dal Paese lusitano esce vincitore è il più completo e consistente del lotto, allòra il WRC -fra Matosinhos e Fafe- ha espresso i suoi verdetti: da un lato Kalle Rovanpera ha confermato di essere tornato e ha ribadito di essere pronto a riconfermarsi campione del mondo, dall’altro la Toyota ha riaffermato di essere la squadra con il pacchetto tecnico più interessante e al momento con meno problemi, almeno rispetto alle avversarie. I giapponesi sono alla loro quarta vittoria stagionale su cinque eventi già disputati e sul primo di una lunga serie in calendario di sterrati non hanno avuto rivali, il che dovrebbe preoccupare non poco i coreani della Hyundai e la M-Sport Ford che, invece, sono sembrati membri ad honorem della celeberrima famiglia Passaguai, portata al successo cinematografico da Aldo Fabrizi e ispirata alla novella di Anton Germano Rossi.