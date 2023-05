Palou in pole nella 500 miglia di Indianapolis

Alex Palou partirà per la prima volta in carriera davanti a tutti nella 107esima edizione della 500 Miglia di Indianapolis. Lo spagnolo è riuscito a conquistare la pole con una prestazione caratterizzata dal nuovo record di media più alta mai realizzata in qualifica sui 4 giri: 234,217 miglia orarie, circa 377 km/h

Speranza al contrario che si è in parte infranta, sulla barriera dell’ultima chance di qualifica per il team Rahal. Il fatidico Bump Day. Poco prima dei top six, sul catino di Indianapolis sono scesi in pista gli ultimi quattro piloti, per un ultimo ripescaggio. Ed è qui che si è consumato il dramma della famiglia Rahal. Quattro posti per tre piloti, con tutte e tre le monoposto del team di Bobby a giocarsi l’unico spazio disponibile. Uno di questi era proprio il figlio Graham. E come successe nel lontano 1993 a Bobby Rahal che aveva sulla monoposto ben stampato il numero 1 del campione in carica, è successo anche a Graham di rimanere escluso dalla griglia della Indy 500 nella last chance. Una vera e propria beffa del destino che ha voluto rimanesse fuori, proprio a favore del compagno di squadra Jack Harvey e sotto lo sguardo attonito del padre Bobby.