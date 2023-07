Lo spettacolo della Formula E raggiunge Londra per la tappa finale del 2023. Due gare per decidere il titolo della Season 9. Dennis leader con 24 punti di vantaggio su Cassidy, ma attenzione a Evans e Wehrlein. Sabato 29/07 e domenica 30/07 qualifiche e gare in diretta su Sky Sport, in streaming anche su NOW

Il Mondiale di Formula E approda a Londra per l’ultima tappa della nona stagione, decisiva per assegnare i titoli piloti e squadre. Nel circuito ricavato nella zona dell’Exhibition Centre di Londra sono in programma due gare per un totale di 58 punti disponibili, inclusi quelli delle Pole e dei giri veloci. A difendere le leadership iridata è Jake Dennis, pilota di casa già vincitore del London e-Prix sia nel 2021 che nel 2022. Il portacolori Andretti, tornato al successo a Roma in Gara 2, si avvicina al round inglese partendo da un bottino di 195 punti, 24 in più di Nick Cassidy (Envision Racing). La matematica include sia Mitch Evans (Jaguar TCS) sia Pascal Wehrlein (Porsche), rispettivamente attardati di 44 e 49 lunghezze dalla vetta ma pronti ad approfittare di ogni occasione favorevole.

In base a questa classifica Dennis potrebbe laurearsi già campione del mondo in Gara 1 se riuscisse a guadagnare almeno 5 punti su Cassidy, al quale non basterebbero i 29 punti assegnati nella seconda manche per mantenere in vita le speranze mondiali. Apertissima anche la battaglia tra le squadre, grazie ad uno scenario che vede Envision, Porsche, Jaguar e Andretti racchiuse in solamente 35 punti. In sintesi, la prima stagione della terza generazione di Formula E potrebbe regalare agli appassionati uno dei finali più spettacolari di sempre.

La storia dell'E-Prix di Londra La prima edizione dell’e-Prix di Londra si è tenuta nel 2015 come decimo ed undicesimo round della Season 1. Nei primi due anni la serie elettrica ha corso nel circuito da 2,9 km costruito intorno al Battersea Park, teatro dell’intenso duello tra Sebastien Buemi e Lucas di Grassi nell’ultima gara del 2016 (Season 2), quando il brasiliano tamponò in partenza lo svizzero, campione alla fine di Gara 2 grazie al giro veloce. Tornato dopo la pandemia, il London e-Prix si è spostato nell’area dell’Excel, proponendo per la prima volta nella storia il caratteristico layout indoor-outdoor ricco di saliscendi. Dal 2022 il circuito misura 2,09 km ed è composto da 20 curve. L’Attack Zone è posizionata all’esterno della curva 16, uno dei punti principali per i sorpassi. Inoltre, in quest’ultimo e-Prix dell’anno FIA e Formula E hanno deciso di ridurre l’energia disponibile, passando da 37 a 27 kw/h per rendere più complessa la gestione nel corso dei 36 giri di Gara 1 e 34 di Gara 2. Nelle quattro edizioni dell’e-Prix di Londra di Formula E due sono stati i successi di Nico Prost (l’unico a vincere entrambe le gare del weekend, 2016) e Jake Dennis, mentre Sebastien Buemi, Sam Bird, Alex Lynn e Lucas di Grassi ne hanno ottenuto uno a testa. E.Dams vanta il record di tre vittorie, una in più di Andretti. Tra le squadre salite sul gradino più alto del podio ci sono anche Virgin, Mahindra e Venturi.