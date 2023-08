In Finlandia, Rovanpera non ha mai vinto. Qui si concentrano i suoi punti deboli, le sue ossessioni. Un’occasione per gli altri, obbligati a batterlo proprio a casa sua, per tenere aperta la lotta al titolo. L'appuntamento è live su Sky!

Il Rovanpera visto in Estonia è un pilota pressoché imbattibile. Sarà in grado di garantire la stessa prestazione anche in Finlandia? È questa la domanda attorno a cui gravitano le sorti del campionato. Lui ci spera, di salire finalmente sul gradino più alto del podio a Jyväskylä, davanti alla sua gente, nella sua città. Significherebbe ipotecare il campionato. Finora però, è stata proprio la sua gente, la sua città, a caricargli sulle spalle un peso enorme, fatto di aspettative, quasi di pretese. Una zavorra più che uno stimolo, che lo ha sempre rallentato, che lo ha reso più vulnerabile alla concorrenza. Sarà così anche quest’anno?

Lo sperano i vari Evans, Neuville e Tanak, che nell’ordine lo inseguono in classifica. Una riconcorsa fin qui poco produttiva quella dei tre contendenti alla corona del classe duemila, visto che si trovano tutti a oltre cinquanta (!) punti di distanza dal leader. Una situazione che genera la necessità, la consapevolezza, che Rovanpera vada attaccato: proprio a casa sua, proprio dove sembra più debole. Evans e Tanak sanno come si fa: il primo ha vinto qui nel 2021, l’estone nel 2022. Neuville è invece apparso il più “in palla” in Estonia e vuole riconfermarsi anche in Finlandia, una gara storicamente avara di soddisfazioni per lui. Loro ci proveranno. Ma molto dipenderà da Kalle, da quale versione di sé stesso riuscirà ad essere.

Il ritorno di Latvala Cos'ha a che fare la prova di "Myhinpää" con il ritorno al volante di Jari-Matti Latvala? Tanto, se non tutto. Questo weekend il Team Principal di Toyota Gazoo Racing tornerà a vestire tuta e casco, e lo farà sfidando i suoi stessi piloti al volante della quarta Yaris Rally1 schierata dalla Casa giapponese. Un ritorno tanto inaspettato quanto gradito quello del finlandese, capace di vincere la gara in ben tre occasioni (2010, 2015, 2016). "Quando ho visto che hanno reinserito la prova di Myhinpää nell’itinerario del rally, mi sono detto: devo correre, non posso farmi sfuggire questa occasione”, ha ammesso Latvala. "È un posto speciale. È una strada fantastica, con tanti salti e tratti molto veloci. Mi piace molto. Per me la Finlandia è davvero questa".

Il percorso 2023 Il Rally di Finlandia occupa un posto speciale nei cuori degli appassionati di tutto il mondo, essendo stato uno degli eventi fondanti del WRC nel 1973. È famoso per i suoi innumerevoli dossi, che consentono ai protagonisti di esibirsi in salti incredibili, ma anche per essere una delle gare più veloci della stagione. Quest’anno gli organizzatori hanno introdotto un itinerario rinnovato, con addirittura il 27% del chilometraggio completamente inedito. L'azione inizierà giovedì 3 agosto in tarda serata, con la prova spettacolo su fondo misto di “Harju” (3,48 km) nel centro di Jyväskylä, che sarà trasmessa in diretta su Sky. Le principali modifiche al percorso sono previste per la giornata di venerdì, in cui vivremo insieme il secondo passaggio sull’inedita prova di “Halttula” (9,14 km). Sabato si svolgerà la tappa più lunga del rally, con otto prove speciali per un totale di 160,68 km di gara: entrambi i passaggi della PS “Vekkula”, la più lunga del rally con i suoi 20,65 km, saranno in diretta su Sky Sport F1 HD. Il gran finale domenica, con due passaggi sulle prove di “Moksi-Sahloinen” e “Himos-Jämsä”, quest’ultima valida come Power Stage. Anche questa in diretta su Sky.