Scott Dixon conquista Indianapolis vincendo per la 54esima volta in IndyCar. Trionfo arrivato rimontando dal fondo dopo un disastroso primo giro. Rahal beffato per pochi decimi. Palou allunga su Newgarden, coinvolto nella carambola della partenza

Dall’incidente del primo giro alla vittoria: così Scott Dixon ha vinto il Gallagher Grand Prix di Indianapolis della IndyCar Series, rimontando dal fondo dopo esser stato tamponato da Romain Grosjean nell’incidente a catena del primo giro, quando Alex Palou ha toccato Marcus Armstrong in curva 7 provocando un effetto domino che ha coinvolto anche Romain Grosjean e Josef Newgarden, rientrato ai box senza ala anteriore. Finito fuori pista in quel frangente, Dixon ha optato per una prima sosta al 5° giro in regime di caution, passando dalle gomme dure alle morbide, usate poi nei due stint successivi.

Vince Dixon, beffa Rahal Grazie al magistrale supporto di Mike Hull (stratega), il 42enne neozelandese ha messo in mostra un passo eccezionale nella parte centrale della corsa, risparmiando al contempo il carburante necessario per evitare una sosta breve nel finale della gara. Questo ha permesso a Dixon di iniziare l’ultimo stint con circa sette secondi di vantaggio sul Poleman Graham Rahal, capace sì di annullare il gap sul pilota Ganassi ma impossibilitato nel togliergli il lusso di passare per primo sotto la bandiera a scacchi. Grande gioia dunque per Dixon, che ha collezionato il 54° successo in una carriera che dal 2005 lo vede vincere almeno una gara a stagione. Amareggiato, invece, Graham Rahal, partito in Pole dopo 6 anni di digiuno, leader per la maggior parte dei giri (36 contro i 34 di Dixon) ma beffato proprio nel finale. Ciò nonostante, il 34enne dell’Ohio è tornato sul podio della IndyCar, assaporato per l’ultima volta in Texas due anni fa.

Palou resta il leader della classifica Alle spalle dei due veterani si è piazzato Patricio O’Ward, al sesto podio stagionale. Il messicano ha battuto Christian Lundgaard, rallentato da un secondo pit-stop molto lento per via di un problema al rifornimento. Negli ultimi giri il danese ha avuto a che fare con la Arrow McLaren di Alexander Rossi, 5° per soli cinque decimi di secondo. Buona rimonta, invece, per Will Power: il campione in carica ha rimontato dal 16° posto ottenuto in qualifica, superando a pochi giri dalla fine Alex Palou, 7°. Come anticipato in apertura, è stato proprio lo spagnolo a causare l’incidente multiplo nel primo giro, senza però subire un’investigazione da parte della direzione gara. Nello stesso episodio il suo primo rivale in campionato, Josef Newgarden, ci ha rimesso l’ala anteriore, perdendo due giri e al tempo stesso l’effettiva possibilità di lottare per il titolo nelle ultime tre gare stagionali, eventi straordinari a parte. Per quanto riguarda Palou, i 26 punti del 7° posto agevolano comunque il morale del leader della classifica, inseritosi nell’ennesimo capitolo della battaglia contrattuale che include McLaren e Ganassi. Alex, infatti, ha deciso di non rispettare gli accordi con la squadra inglese, che lo avrebbe schierato come titolare in Indy nel 2024 e come riserva in F1. Ciò ha creato delle perplessità anche nel management al seguito di Palou, che da oggi in poi non sarà più seguito da Monaco Increase.