Indycar, la gara di St. Louis LIVE su Sky Sport

A St. Louis, Alex Palou si gioca il primo match-point per diventare bi-Campione IndyCar. Lo spagnolo, però, partirà indietro per via di una penalità assegnata per il cambio del motore. Stessa sorte per McLaughlin (Poleman), obbligato a cedere il primo posto ad un Newgarden che, così come Dixon, farà di tutto per posticipare la festa di Palou. La gara in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW alle 21.30

Tutto è pronto per la Bommarito 500 a St. Louis (Madison, Illinois), sede del quindicesimo round della IndyCar Series. La gara partirà stasera, domenica 27 agosto, alle 21:36, con collegamento in diretta su Sky Sport Arena a cominciare dalle 21:26. Quello del World Wide Technology Raceway, ovale corto e impegnativo, si appresta ad essere un evento significativo per la storia del campionato, ormai giunto alle ultime battute. Alex Palou, infatti, oggi potrebbe laurearsi campione per la seconda volta in carriera con due gare d’anticipo, un obiettivo raggiungibile nel caso in cui chiudesse i 500 km di gara con 108 punti di vantaggio sul secondo classificato.

Tuttavia, le qualifiche (svoltesi poco fa dopo le forti perturbazioni del sabato) hanno creato degli scenari decisamente interessanti. Scott McLaughlin è stato il più veloce e ha ottenuto la quinta Pole della carriera, ma partirà 10° per via della penalità comminata per il cambio del motore. Per questo motivo a scattare davanti a tutti sarà Josef Newgarden, ad oggi vincitore di ogni corsa ovale del 2023. Il fresco campione della Indy500, 3° in campionato, sfrutterà la partenza dal palo per provare a restringere il gap che lo separa da Palou nella classifica piloti (104 punti), mentre lo stesso spagnolo dovrà occuparsi di tenere a bada il compagno Scott Dixon, 2° in campionato e staccato di 101 lunghezze dalla vetta. Sia Palou sia Dixon hanno

sostituito il motore, perdendo nove posizioni in griglia (come il già menzionato McLaughlin, Sato, Kirkwood e Canapino) e partiranno rispettivamente al 14° e 16° posto, posizioni molto delicate dalle quali iniziare una gara così cruciale.

Ad affiancare Josef Newgarden in prima fila saranno Colton Herta - assente dal gradino più alto del podio da maggio 2022 (Indy GP) - e Pato O’Ward, anche lui a digiuno da più ci un anno (ultimo trionfo nella seconda gara dell’Iowa 2022). Il messicano sarà seguito dal compagno di box Felix Rosenqvist, mentre al 5° posto scatterà Romain Grosjean, a sua volta marcato stretto da David Malukas, Alexander Rossi, Will Power, Callum Ilott (in grande forma nelle qualifiche con la Dallara di Juncos Hollinge Racing) e Conor Daly, tornato in pista per sostituire Jack Harvey nel Team Rahal.

La Bommarito 500 si svilupperà sulla distanza di 260 giri e, se il meteo non dovesse metterci lo zampino, la strategia ideale prevederebbe quattro pit-stop a distanza di 55/60 giri. Molto importante la novità delle gomme morbide, al debutto su un ovale e da utilizzare obbligatoriamente per almeno 2 giri.