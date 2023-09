IndyCar a Portland, Palou vs Dixon su Sky

La IndyCar sbarca a Portland per il sedicesimo e penultimo round. La battaglia per il titolo è un affare Ganassi: Palou necessita del 3° posto per essere campione, Dixon deve solo vincere. Debutto per l’ex-F2 Juri Vips. Live su Sky Sport F1 domenica 03/09 alle 21:15

A due gare dal termine della stagione 2023 la sfida per il trono della NTT IndyCar Series entra nel vivo. Nel circuito permanente di Portland, Oregon, Alex Palou proverà a conquistare il secondo titolo con una gara d’anticipo, ma prima dovrà avere la meglio sul 6 volte campione Scott Dixon, fresco delle due vittorie consecutive tra Indianapolis e St. Louis.

Tra il giovane spagnolo ed il veterano neozelandese, entrambi piloti Chip Ganassi Racing, ci sono 74 punti, 20 in più rispetto a quelli assegnati in un fine settimana di gara. Per mettere le mani sulla Astor Cup, il trofeo che spetta al campione, Palou dovrà quindi chiudere il Gran Premio di Portland con almeno 54 lunghezze di vantaggio sul rivale e compagno. Nel caso in cui Dixon riuscisse a vincere e mettere in tasca tutti i punti disponibili, a Palou basterebbe il 3° posto per far suo il titolo una settimana prima del finale di stagione. I numeri favoriscono il catalano, già vincente in Oregon nel 2021.

Agli altri 25 piloti spetta il ruolo di outsiders, partendo dai portacolori del Team Penske, ormai fuori dai giochi con tutti i piloti. Josef Newgarden vuole rifarsi dall’incredibile incidente di St. Louis, a causa del quale ha perso ogni possibilità matematica di diventare campione per la terza volta, mentre Scott McLaughlin e Will Power vanno a caccia del secondo successo a Portland. Occhi puntati anche su Arrow McLaren, costante nel piazzare Pato O’Ward, Alexander Rossi e Felix Rosenqvist in top10, ma ancora a secco di vittorie.

Inoltre, tra le novità del fine settimana annoveriamo il ritorno di Tom Blomqvist per rimpiazzare Simon Pagenaud (infortunato dall’Ohio) sia a Portland che a Laguna Seca. L’anglo-svedese ha già partecipato al round di Toronto - ritirandosi nella carambola della partenza – ed è già stato confermato da Meyer Shank Racing come sostituto di Hélio Castroneves a partire dal 2024. Alla notizia di Blomqvist si allega il grande debutto di Juri Vips, scelto da Rahal Letterman Lanigan Racing per prendere il sedile di Jack Harvey. Per l’estone ex-F2 (due anni e mezzo prima con Dams e poi con Hi-Tech) si tratta dell’esordio in IndyCar, categoria in cui ha già effettuato dei test nei mesi scorsi tra Sebring e Barber, sempre con il team di Bobby Rahal. Un vero e proprio rilancio per Vips, allontanato un anno fa dal programma Junior della Red Bull a causa dell’uso di termini inappropriati in diretta su Twitch.

Inaugurato nel 1960 sulla base dell’ex città di Vanport (distrutta da un’alluvione nel Memorial Day, 30 maggio 1948), il Portland International Raceway ospita l’Indycar dal 1984, anno in cui la serie prendeva ancora il nome di CART. La pista è pressoché rimasta la stessa dal momento in cui è stata aperta e ad oggi, dopo qualche marginale modifica, è composta da 12 curve ed è lunga 1.9 miglia (3,1 km). I piloti dovranno percorrerla per un totale di 110 giri, pari a 216 miglia (347,6 km), una distanza già utilizzata nel 2021 e nel 2002. Parlando del layout si può notare l’assenza di particolari dislivelli: il circuito di Portland, infatti, è quasi del tutto piatto e ciò si traduce in numerose difficoltà nel trovare le traiettorie giuste, soprattutto nella veloce sequenza delle curve 4 e 6. Decisamente spettacolare la variante di curva 10 e 11, veloce e strettissima chicane raggiunta a circa 300 km/h e affrontata tra la quarta e la quinta marcia. Il punto più interessante per i sorpassi è posizionato nella prima staccata, una destra-sinistra che permette ai piloti di osare. Attenzione però alla partenza, ad eccezione dello scorso anno, in tutte le edizioni più recenti si sono verificati dei contatti multipli, nati dal notevole restringimento della carreggiata nel cambio di direzione.