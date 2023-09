F3, Sprint Race Monza: Bortoleto, secondo, festeggia il titolo

La formula 3 ha il suo campione: Gabriel Bortoleto a bordo della Trident ha vinto il campionato di categoria al termine delle qualifiche, che si sono concluse con una bandiera rossa. Il pilota brasiliano è campione anticipatamente, in quanto non più aritmeticamente raggiungibile BORTOLETO CAMPIONE IN FORMULA 3

Monza abbraccia la Sprint Race di Formula 3 festeggiando il fresco campione della categoria 2023 Gabriel Bortoleto, atteso da un week-end in passerella dopo le strane qualifiche del venerdì (interrotte da una bandiera rossa praticamente a metà) che lo hanno laureato numero uno della stagione anticipatamente. In prima fila partono i due piloti MP Colapinto e Boya, gli italiani Fornaroli (Trident) in terza fila, solo in tredicesima Minì (Hitech), in ultima Simonazzi (Rodin).

Lo svolgimento della Sprint Race Allo spegnimento dei semafori mucchione in prima fila, si girano Edgar e Aron (che va a frenare lunghissimo sull’erba, dopo un contatto con Collet -poi penalizzato- e la foratura della posteriore sinistra) e in prima fila è già grande confusione. Entrambi finiscono fuori gara. Anche Martì è fermo in ghiaia. Se anche la qualifica fosse andata diversamente le loro chances di rimonta sarebbero forse naufragate ugualmente. Dietro la Safety Car guida il gruppo Boya, Fornaroli è ottavo, Minì è risalito in sedicesima posizione, Simonazzi ventitreesimo. Si riparte al quinto giro. O’Sullivan guadagna due posizioni su Barnarfd e Tsolov. Al decimo giro in prima variante si sfiorano Saucy e O’Sullivan, quest’ultimo sbanda e tocca lo svizzero che è costretto a rientrare in pit lane, ne approfitta Bortoleto per risalire in terza posizione. All’undicesimo passaggio il leader è Colapinto, davanti a Boya e Bortoleto. Fornaroli è ottavo, Minì undicesimo, Simonazzi ventiduesimo. Nel giro successivo torna davanti Boya. Poi ancora Colapinto. I due piloti MP si alternano al comando. Minì è decimo. O’Sullivan riceve 10” di penalistà per aver ostacolato Barnard irregolarmente, Goethe arriva lungo e stressa gomme e cerchi, compromettendo la fase finale della sua corsa. Ultimo giro con Colapinto in testa e Bortoleto in seconda posizione. Terzo Boya.

Il podio Il brasiliano legittima il titolo appena conquistato, la Trident va a punti (19-0) in maniera considerevole alimentando la sua lotta nel campionato a squadre contro la Prema, oggi a secco. Simonazzi rimonta fino alla diciannovesima piazza, Fornaroli chiude sesto, Minì recupera ben 18 posizioni rispetto al via (era partito 26° per un errore del team) e finisce addirittura ottavo. In classifica generale Franco Colapinto sale in seconda posizione assoluta (110 punti, -43 da Bortoleto e +4 su Aron) in attesa dell’ultima gara della stagione, la Feature Race di domani.