GTWorld Challenge Europe: a Hockenheim vince Drudi, Rossi è 8°

Seconda vittoria stagionale per Mattia Drudi, che porta il tricolore in Germania e vince gara 1 a Hockenheim nel Fanatec GTWorld Challenge. Valentino Rossi chiude 8° in rimonta. Out Marciello e Patrese

Si è concluso il sabato di Hockenheim del GTWC Eu valido per la settima gara della stagione. Il circuito tedesco valido per la terza gara sprint della stagione ha dimostrato ancora una volta di essere il terreno perfetto di caccia per queste GT3 che hanno raccontato una gara 1 meravigliosa e ricca di sorpassi. E’ stato Mattia Drudi, partito in 2^ posizione, a portare a casa la seconda vittoria stagionale accorciando incredibilmente in classifica e balzando in 2^ posizione a soli 2 punti da Raffaele Marciello e Timur Boguslavskyi out per un contatto nei primi minuti di gara.



Una vittoria, quella dell’equipaggio #40 del Tresor Orange 1, che premia il duro lavoro e ripaga di molte noie tecniche che hanno tolto punti importanti alla coppia Drudi-Feller nel round di Misano. E’ la 36esima vittoria in carriera per il classe ’98 che si ricandida nuovamente per la vittoria finale della Coppa Sprint.

Gara in rimonta per Valentino Rossi

Gara invece in rimonta per la compagine #46 con Valentino Rossi costretto ad una 35^ posizione in qualifica figlia di una strategia sbagliata che non ha mai permesso al Dottore di avere pista libera per esprimere un potenziale che, a suo dire, poteva essere tra la decima e la ventesima posizione. Una bella rimonta nelle prime fasi nonostante un errore all’ingresso del “motodrome”, uno straordinario pit stop ed un infuocato Maxime Martin hanno però rimesso in piedi un sabato che sembrava da dimenticare portando a casa un’impensabile 8th posizione, tenendo ancora in vita il sogno campionato.

Out invece il leader della classifica Raffaele Marciello senza essere mai entrato in macchina quando alla guida della sua Mercedes-AMG #88 c’era Timur Boguslavsky costretto al ritiro dopo un contatto. Out anche Lorenzo Patrese che, dopo uno stint iniziale pazzesco, ha dovuto alzare bandiera bianca dopo che il suo compagno di squadra Alex Aka è stato colpito nel retrotreno da un’avversario in curva 5. Bene Di Folco che butta il cuore oltre l’ostacolo e porta un acciaccata Audi #9 del Boutsen VDS in 10th posizione assoluta e 3rd di categoria. Domani alle 9:50 Q2 e alle 14:35 gara 2. Il campionato è più acceso che mai.