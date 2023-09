Rally di Grecia, Rovanpera vince e allunga nel Mondiale

Evans e Sordo completano il podio

Alle spalle della Yaris numero 69 non sono mancati ulteriori colpi di scena.

Sempre sabato, Evans, ha visto il motore endotermico della sua Yaris ammutolirsi ed ha dovuto concludere la prova in modalità elettrica. Risultato? Oltre un minuto perso e addio sfida con Kalle, per quella che in quel momento era la lotta per il terzo posto. Nella sfortuna però, il britannico ha poi avuto la sorte di poter risalire la classifica fino alla seconda posizione assoluta grazie ai tanti problemi che hanno colpito gli altri protagonisti in gara. Infatti, non sono usciti indenni dall’Acropoli nemmeno Tanak, Lappi e Katsuta, che hanno chiuso nell’ordine giù dal podio. Per Tanak hanno pesato come un macigno i 3’40” di penalità presi a metà della prima tappa per un problema alla pompa dell’acqua della sua Puma (lo stesso problema che ha impedito a Loubet addirittura di prendere il via della gara venerdì mattina). Per Lappi invece, sono tornati a presentarsi i soliti problemi alla trasmissione che lo avevano già costretto al ritiro due volte in Kenya. Per Katsuta invece, è stata la doppia foratura sulla PS11 a condizionare la sua classifica. Ad approfittarne è stato il solito Sordo, cha ha così conquistato la terza posizione. Nonostante un inizio di gara ben al di sotto delle aspettative, lo spagnolo ha avuto la lungimiranza di stare ben lontano dai rischi: una tattica che ha pagato visto che Dani, come Rovanpera, ha concluso la gara senza forature ne problemi tecnici.