Continua l'avventura di Clivet nel mondo dello sport: dopo esser diventato sponsor e partner del Milan nel 2021, ora entra nel mondo dei motori. L’azienda leader in Europa negli impianti di climatizzazione ha siglato un accordo di sponsorship con Team Dinamic Motorsport, supportato ad Upper Sky, gruppo Aliparma. Se da un lato si affida all’esperienza del team italiano, alla guida ci sarà una giovane scommessa: Aldo Festante, pilota classe 2000 miglior giovane talento dello Scholarship Programme di Porsche 2023, sarà al volante della nuova Porsche 911 GT3. L’obiettivo è puntare al titolo nella prossima stagione del campionato Porsche Carrera Cup Italia 2024 e del campionato Porsche Mobil1 Supercup 2024. “Non vedo l’ora di iniziare a lavorare e a gareggiare”: le prime parole del pilota italiano di origine canadese, “Insieme a Clivet e al Team Dinamic sarebbe un sogno puntare al titolo già al primo anno. Voglio essere non solo il miglior giovane, ma il migliore in assoluto. Siamo pronti per questa sfida ambiziosa e siamo consapevoli delle nostre grandi potenzialità”.