Il rally più atteso dell’anno è sempre quello leggendario di Monte-Carlo. E quest’anno, su Sky, ci sono tanti motivi e tante novità per seguirlo oltre alla tradizione storica dell'evento. A cominciare dal tentativo di Ogier di diventare il primo pilota con dieci vittorie in questa corsa. Ma c’è molto di più da scoprire già in questo weekend e potrete vivere le emozioni del WRC in diretta su Sky