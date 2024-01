Da giovedì 25 gennaio scatta la nuova stagione del FIA World Rally Championship, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW: 13 appuntamenti in 4 continenti, tra gli sterrarti più impegnativi al mondo. Si parte subito forte con il leggendario Rally Monte-Carlo, Live su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport F1 e in streaming su NOW

Tornano a rombare i motori su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 25 gennaio scatta ufficialmente la stagione 2024 del FIA World Rally Championship.

Tredici gli appuntamenti in stagione, con gli equipaggi che affronteranno fango, neve, asfalto e sabbia nelle prove speciali più dure al mondo. Ad accompagnare gli eventi nei quattro continenti la squadra di Sky Sport, con i telecronisti Rosario Triolo e Lucio Rizzica che saranno accompagnati, di tappa in tappa, dal commento tecnico di Gabriele Cogni, Andrea Crugnola e Dario D’Esposito.



Si parte subito forte, giovedì 25 gennaio, con il primo grande appuntamento: la 92esima edizione del Rally Monte-Carlo che, come di consueto, scatta in notturna con la prima speciale in programma dalle 20.30 su Sky Sport F1 e in streaming su NOW. Giornata impegnativa quella di sabato 27 gennaio, con le insidiose speciali 9 e 12 che inizieranno rispettivamente alle 8 e alle 14 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Domenica 28 gennaio giornata di verdetti, con l’ascesa al Col de Turini che sarà l’ultima speciale, nonché la Powerstage, di questa edizione. Appuntamento dalle 12 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.



Caccia aperta per il titolo 2024, con Toyota, Hyundai e Ford che si daranno battaglia con i loro roaster di piloti e navigatori nella categoria Rally1. Dopo l’annuncio di Kalle Rovanperä - campione in carica con la Toyota che correrà solamente in alcune tappe specifiche come Sébastien Ogier - occhi puntati sulle Toyota di Elfyn Evans e Takamoto Katsuta. Il duo del costruttore nipponico dovrà vedersela con i coreani della Hyundai, all’attacco del titolo con il campione del mondo 2019 Ott Tanak e Thierry Neuville, e con le Ford M-Sport del francese Adrien Fourmaux e del lussemburghese Gregoire Munster.